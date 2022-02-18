Yoke方向盤太難用！特斯拉一日三則壞消息《消費者報告》評比退步7名

特斯拉周四 (17 日) 負面消息連連，成了厄運的第三支箭，當日股價挫低 5% 以上，跌破 900 美元。

先是特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 控告美國證券交易委員會 (SEC) 「監督與約束其言論自由權」，接著美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 對特斯拉 41.6 萬輛電動車的駕駛輔助功能 Autopilot 展開調查。

第三個負面消息是特斯拉 (TSLA-US) 在《消費者報告》的汽車品牌排名中下滑，儘管對於特斯拉股票多頭來說，其排名下滑的原因應該不是大問題。

《消費者報告》每年根據包括駕駛測試、可靠性、客戶滿意度和安全性在內的多種因素對汽車品牌進行排名。特斯拉在 2021 年排名第 16 位，但在 2022 年的排名中下降了 7 位至第 23 位，福特汽車 (F-US) 進步一名至第 22 位，領先特斯拉。

特斯拉整體分數為 60 分，Subaru 以 81 分奪冠，而 Jeep 則以 45 分在該 32 個品牌的評比中墊底。這 32 個品牌的平均分數為 65.5 分。

2021 年特斯拉整體分數為 66 分。

該報告提到，特斯拉退步 7 名是因為新款 Model S 和 Model X 車款的 Yoke 平把方向盤難以使用，影響其路試成績。汽車測試高級總監 Jake Fisher 表示，Yoke 方向盤增加了複雜性並降低了可用性。

特斯拉 Yoke 方向盤 (圖片: 官網)

Yoke 方向盤的問題令特斯拉總分降低約 5 分，如果沒有 Yoke 方向盤的問題，特斯拉得分約 65 分，與南韓 Kia 同分。

然而，購買特斯拉車的車主顯然滿意其設計。Fisher 表示：「他們喜歡他們買下的車，我們的職責在於讓他們知道這樣的設計會發生什麼事。」

特斯拉周四大跌 47.04 美元或 5.09%，收 876.35 美元。