特斯拉CEO馬斯克指控SEC 刻意精算以「約束」他的言論自由

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 周四 (17 日) 提告美國證券交易委員會 (SEC) 涉及騷擾，利用一連串精算行動在監督他與股東溝通時「約束」(chill) 他的言論自由權。

馬斯克和特斯拉在提告文件中說，在達成民事和解後本就該結束 SEC 對馬斯克的「騷擾」，並應讓法院而不是 SEC 來監督他是否遵守協議。

馬斯克的律師在文件中寫道，「但 SEC 打破了它的承諾。」並補充說，該機構一直在「利用和解同意書來試圖扼殺和騷擾馬斯克和特斯拉」。

根據尋求就此事舉行聽證會的文件內容，SEC 迄今仍未向股東分發它對馬斯克和公司處分的 4000 萬美元罰款。

馬斯克在這份最新的法庭文件中表示：「SEC 似乎針對馬斯克和特斯拉進行鍥而不捨的調查，主要是因為馬斯克仍然直言不諱地批評政府。」他試圖將該機構 2018 年控告他的證券案件作個結束。「SEC 的巨大努力似乎是為了『約束』馬斯克行使第一修正案的權利，而不是為了以公平的方式執行普遍適用的法律。」

SEC 一直在試圖確定馬斯克和特斯拉是否遵守 2019 年與其達成的修正後和解協議。根據特斯拉的提告文件，SEC 正在尋求有關該公司「一切有關遵守 SEC 和解協議而修正的管理流程」。

SEC 於 2021 年 11 月馬斯克對他數千萬推特粉絲進行民調後不久，對馬斯克發出傳票要求說明。馬斯克在推特上詢問粉絲他是否應該出售其特斯拉的 10% 持股。民調結果大多表示贊成，但後來馬斯克的售股流程被發現是原訂今年 9 月本就要執行的程序之一。

SEC 於 2018 年 9 月指控馬斯克在 8 月在推特上宣布他已獲得足夠的資金以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化，是向投資人做出「虛假和誤導性」陳述。當月特斯拉股價激烈波動，而馬斯克提到的交易從未實現。

後來兩造和解，條件是馬斯克必須支付 2000 萬美元的罰款並辭去董事長職務至少 3 年。特斯拉還必須成立一個監督系統來監控馬斯克在推特、博客文章或任何其他媒體上向公眾發表的關於該公司的聲明。

特斯拉還必須單獨支付 2000 萬美元罰款，並任命兩名獨立董事加入董事會。其中之一須取代馬斯克擔任董事長，前提是該人來自特斯拉及其附屬公司以外的人。根據和解條款，馬斯克和特斯拉既不承認也不否認監管機構指控的不當行為。