〈美股熱門股〉Roblox第四季財報難看 分析師前景預測褒貶不一

搭上元宇宙題材的線上遊戲平台 Roblox 在公布遜於預期的去年第四季財報後，周三（17 日）開盤後股價跳水，華爾街分析師紛紛重新評估該公司獲利潛力與下一步計畫，並指出 Roblox 的挫敗可能對押寶元宇宙的 Meta（前臉書）產生影響。

截稿前，Roblox(RBLX-US) 早盤股價下跌 24.20%，每股暫報 55.56 美元。

分析師指出，這次 Roblox 挫敗的成績與股價表現可能對 Meta(FB-US) 產生影響，因後者押寶為來元宇宙發展，但也有分析師表示，兩家公司有着完全不同的商業目標，不認為兩者之間會互相影響或者誰更占優勢。

根據 FactSet 調查，雖然 Roblox 日活躍用戶數（DAU）年增 33%，但第四季虧損 1.433 億美元，或每股虧損 0.25 美元，高於預估的 0.13 美元，另華爾街分析師大失所望。

雖然財報表現不佳，但仍有分析師看好元宇宙題材加持的 Roblox，Stifel 分析師 Drew Crum 認為，Roblox 將遊戲內容與社交結合在一起，能提供相輔相成網路效應，推高用戶黏著度，進而提升平台獲利，重申對該股「買入」（Buy）平等，將目標價訂為每股 110 美元，較周三盤前溢價 78%。

不過 Crum 也指出，Roblox1 月份預訂量出現放緩，這是一項負面訊號。（預訂量是遊戲產業使用的一項經調整後收入指標）

Needham 的 Bernie McTernan 分析師團隊看法更加樂觀，認為 Roblox 能更直接從其遊戲平台上品牌獲利，在龐大的用戶黏著度中找到絕佳的獲利機會，重申「買入」評等，目標價訂為每股 136 美元，較周三盤前溢價 120% 以上。

然而，Benchmark 分析師 Mike Hickey 認為，隨新冠疫情限制逐漸鬆綁，該遊戲平台在營收、DUA 等各方面可能逐漸下滑，並考量到虛擬世界的遊戲可能對兒童用戶造成危害，以及家長或對平台費用支付意願低等潛在不利因素，給予該股「賣出」（Sell）評等，目標價訂在每股 70 美元。

Hickey 也補充，Roblox 可能不得不提高開發商的交易費用掐出利潤，而且該公司在中國成長機會也更加黯淡。