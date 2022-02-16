輝達與捷豹路虎結盟 研發「下一代」汽車

輝達 (NVDA-US) 宣布與捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 合作，將其人工智慧驅動的駕駛系統導入汽車製造商的未來車輛。從 2025 年開始，輝達將其載有 Drive Hyperion 8 的 Drive Orin 平台引入所有捷豹路虎車型。

更重要的是，兩家公司表示，這些車輛將在使用期間不斷收到無線軟體更新。

輝達 CEO 黃仁勳在聲明中表示，「下一代車型將把汽車變成最大、最先進的科技產業之一。」「由軟體定義的程式化車隊將為車輛的使用壽命提供新的功能和服務。我們很高興與捷豹路虎合作，重新構想交通的未來並創造最先進的汽車。」

輝達於 2021 年 12 月推出載有 Drive Hyperion 8 的 Orin 平台，具有一系列感應器，包括 12 個鏡頭、9 個雷達、12 個超音波感應器和一個前置激光雷達。整個設置允許汽車製造商獲取和留下想要的東西。

兩家公司表示，該計劃是讓每輛捷豹路虎汽車都配備有主動安全、自動駕駛和停車系統以及駕駛員輔助功能。在內部，車輛將獲得駕駛和乘員監控以及車輛環境的高度視覺化設計。

然而，兩家公司表示，輝達系統可能代表了捷豹路虎車型將提供完全的自駕功能。

捷豹路虎 CEO Thierry Bolloré 表示：「捷豹路虎將成為世界上最令人嚮往的豪華汽車和服務的創造者，為最挑剔的客戶提供服務。」「我們與輝達的長期戰略合作夥伴關係將為未來汽車開啟一個充滿潛力的世界，因為該業務將繼續轉型為真正的全球數位化強國。」

捷豹路虎並不是唯一試圖讓車輛實現自動駕駛的汽車製造商。特斯拉 (TSLA-US) 目前提供其自動駕駛儀和全自動駕駛系統，即使它們的名字並不完全自動，但它們提供了先進的駕駛員安全選項。

與此同時，通用汽車 (GM-US) 的凱迪拉克車款擁有自行研發、名為 Super Cruise 的先進駕駛安全系統。而從豐田 (TM-US) 和本田 (HMC-US) 到福特 (F-US) 和福斯汽車等製造商也都在繼續構建自有平台。