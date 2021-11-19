Nike攜手Roblox進軍元宇宙 創造虛擬世界「Nikeland」

Nike攜手Roblox進軍元宇宙 創造虛擬世界「Nikeland」(圖片：Nike官網)
Nike攜手Roblox進軍元宇宙 創造虛擬世界「Nikeland」(圖片：Nike官網)

運動用品大廠 Nike 繼本月初悄悄申請虛擬物品商標後，周四（18 日）宣布與線上遊戲平台 Roblox(RBLX-US) 合作打造虛擬世界「Nikeland」，正式進軍元宇宙（Metaverse）。

Nikeland 中有完全仿照真實 Nike 公司總部製作的建築，還有場地與競技場，讓玩家扮演的遊戲人物能在其中遊玩各種小遊戲賽，從童趣的鬼抓人遊戲到躲避球，各種體育競賽應有盡有。

玩家在 Nikeland 中可自由替角色打造外觀形象。(圖片：Nike 官網)
玩家在 Nikeland 中可自由替角色打造外觀形象。(圖片：Nike 官網)

Nike 計劃未來將在 Nikeland 中仿效全球舉辦國際賽事，如世足賽或美國超級盃美式足球賽，並且會繼續更新 Nikeland 內容，包括新增明星運動員人物或自家商品。

使用手機遊玩 Nikeland 的玩家，可透過手機的感測裝置，讓虛擬人物做出對應的跑跳等動作，增強遊戲體驗。

Nikeland 中有各式體運競賽，可透過手機體感操控。(圖片：Nike 官網)
Nikeland 中有各式體運競賽，可透過手機體感操控。(圖片：Nike 官網)

Williams Trading 分析師 Sam Poser 表示，Nike 創造 Nikeland 不僅在向孩子推廣品牌上取得成功，此外也將其當作新產品試水溫的一種方式，如果遊戲角色穿戴自家商品，便有機會吸引玩家在現實世界中購買。

Nike 已為 Nikeland 布好局，早在 10 月向美國專利及商標局（USPTO）申請多項商標專利，包括「Nike」、其著名口號「Just Do It」以及最具性徵性的打勾符號、「Air Jordan」以及空中飛人符號。

過去一年來，Nike 察覺到疫情與供應鏈的影響，加上消費者習慣逐漸改變，數位化將會是該公司的一大亮點。

截稿前，Nike(NKE-US) 股價跌 0.22%，每股報 171.36 美元

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