Nike攜手Roblox進軍元宇宙 創造虛擬世界「Nikeland」

運動用品大廠 Nike 繼本月初悄悄申請虛擬物品商標後，周四（18 日）宣布與線上遊戲平台 Roblox(RBLX-US) 合作打造虛擬世界「Nikeland」，正式進軍元宇宙（Metaverse）。

Nikeland 中有完全仿照真實 Nike 公司總部製作的建築，還有場地與競技場，讓玩家扮演的遊戲人物能在其中遊玩各種小遊戲賽，從童趣的鬼抓人遊戲到躲避球，各種體育競賽應有盡有。

玩家在 Nikeland 中可自由替角色打造外觀形象。(圖片：Nike 官網)

Nike 計劃未來將在 Nikeland 中仿效全球舉辦國際賽事，如世足賽或美國超級盃美式足球賽，並且會繼續更新 Nikeland 內容，包括新增明星運動員人物或自家商品。

使用手機遊玩 Nikeland 的玩家，可透過手機的感測裝置，讓虛擬人物做出對應的跑跳等動作，增強遊戲體驗。

Nikeland 中有各式體運競賽，可透過手機體感操控。(圖片：Nike 官網)

Williams Trading 分析師 Sam Poser 表示，Nike 創造 Nikeland 不僅在向孩子推廣品牌上取得成功，此外也將其當作新產品試水溫的一種方式，如果遊戲角色穿戴自家商品，便有機會吸引玩家在現實世界中購買。

Nike 已為 Nikeland 布好局，早在 10 月向美國專利及商標局（USPTO）申請多項商標專利，包括「Nike」、其著名口號「Just Do It」以及最具性徵性的打勾符號、「Air Jordan」以及空中飛人符號。

過去一年來，Nike 察覺到疫情與供應鏈的影響，加上消費者習慣逐漸改變，數位化將會是該公司的一大亮點。

截稿前，Nike(NKE-US) 股價跌 0.22%，每股報 171.36 美元。