〈美股熱門股〉Roblox上月日活躍用戶下滑前景看淡 盤中重挫近12%

線上遊戲平台 Roblox 周三（15 日）公布 11 月的日活躍用戶數（DAU）不佳，較 10 月有所下滑，華爾街分析師紛紛看淡前景表現，盤中股價重挫近 12%。

Roblox 報告顯示，11 月日活躍用戶有 4,940 萬人，雖然比去年同期成長 35%，但較 10 月前 27 天共 5,050 萬日活躍用戶有所下降。該平台在 10 月 28 至 31 日期間因系統故障，導致日活躍用戶大幅減少，期間共損失 2,500 萬美元。

Roblox 表示，11 月每位日活躍用戶平均預訂量約在 4.21 至 4.27 美元之間，比去年同期下滑 8% 至 9%，11 月總預訂量預估落在 2.08 億至 2.11 億美元之間，比去年同期成長 22% 至 24%。

Stifel 分析師表示，從 Roblox 第三季業績包括 10 月在內來看，表現略低於預期，而且似乎落後歷史趨勢，通常 11 月的會出現一波小而連續日活躍用戶成長。

KeyBanc 分析師表示，日活躍用戶數下滑趨勢可能持續至 12 月，並影響第四季整體業績，預估第四季預訂量約為 8 億美元，但若下滑趨勢持續，預訂量可能下修至 7.8 億美元。

Truist 分析師認為，Roblox 在 11 月的 KPI 略低於預期，表現比 10 越差，但不會影響公司長期發展，仍維持對該股「買入」（Buy）評等，目標價訂在每股 92 美元。

Truist 分析師也補充說，對 Roblox 來說 11 月是較艱難的月份，可能受到《魷魚遊戲》熱播的影響。

FactSet 追蹤 Roblox 股票的分析師中，有 3 位給予「增持」（Overweight）評等、7 位評為「買入」、3 位評為「持有」（Hold），平均目標價為每股 113.36 美元。

截稿前，Roblox(RBLX-US) 下跌 11.56%，每股暫報 95.19 美元。