Roblox下架中國版App 指正在建構新版本

根據外電報導，美國線上遊戲平台 Roblox Corp. (RBLX-US) 已將其與中國騰訊控股 (TCEHY-US) 合作推出的 App 下架，並表示這是在建構下一個新版本時「一系列重要的過渡行動」之一。

Roblox 於 7 月與騰訊控股附屬公司合作推出的「羅布樂思」App 於 12 月 8 日被關閉，從大陸 App 商店消失。該 App 現在向用戶顯示一條訊息，感謝使用測試版本登錄。

當 Roblox 於去年 3 月在紐約證券交易所 (NYSE) 上市的招股書中，這支 App 對其在中國擴展業務被特別放大。該遊戲平台當時估值近 300 億美元。

Roblox 發言人 6 日表示，下架這支 App 是必要的，因為它正在建構「下一個版本的羅布樂思」。但他沒有說明該 App 何時重新上架。

這位發言人說，「在中國建立一個引人注目的平台是常需經過數次更迭，我們感謝羅布樂思用戶和全球開發者的支持。」「為了實現長期願景，我們現在必須進行必要的投資，包括數據架構，這一點至關重要。」

Roblox 的遊戲平台以其虛擬技術而聞名，現在通常被稱為「元宇宙」。羅布樂思平台獨立於 Roblox 的全球平台之外，允許用戶自行創建和操作遊戲，以及參加虛擬「活動事件」。

部分用戶在社交媒體上抱怨不知道這這只是測試版。根據數據分析公司 Sensor Tower 的統計，該 App 已被下載 170 萬次。