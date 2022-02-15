日經：台灣科技廠1月營收 晶圓和EMS代工呈兩極化發展

《日本經濟新聞》調查台灣 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的科技公司，結果顯示 2022 年 1 月份整體營收金額達新台幣 1 兆 1996 億元，只比去年同期增加 4.6%。受全球晶片短缺影響，晶圓和 EMS 代工營收表現一熱一冷。

供應大量產品給美國蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等的台灣多家科技廠商，1 月營收呈現兩極化發展，晶圓代工企業的營收出現新高，部分 EMS 電子代工廠的業績則出現明顯下滑。

依代工產品區分來看，晶圓代工廠的業績暢旺，護國神山台積電 (2330-TW)1 月營收年增 35.8% 至新台幣 1721 億元，聯電 (2303-TW)1 月營收年增 31.8% 至新台幣 204 億元，雙雙寫下單月歷史新高。

背後原因和全球性的晶片短缺有關，除了生產情況良好，供貨緊繃也帶動價格上揚，營收出現大幅成長。

不過，部分 EMS 電子代工廠的業績，在晶片短缺影響之下則表現慘澹。缺料問題導致生產數量大減，業界龍頭鴻海 (2317-TW)1 月營收年減 10.9% 至新台幣 4457 億元，仁寶 (2324-TW)1 月營收年減 9.4% 至新台幣 826 億元。

蘋果 iPhone 幾乎完全委由台灣科技大廠生產，全球伺服器的代工生產也約有 9 成是由台灣廠商取得，另外在 PC(個人電腦) 代工方面也同樣超過 8 成，台灣科技產業具有壓倒性地位。

也由於如此，像是美國亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟等大型科技公司，有大量的伺服器都是來自台灣廠商，而這些美國科技公司的業績好壞，也直接影響到台灣科技產業的營運表現。