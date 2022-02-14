代工廠1月營收兩樣情 仁寶年減近1成、和碩改寫同期新高

代工廠元月營收全數出爐，仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 今 (14) 日雙雙公告 1 月營收，仁寶 1 月受缺料影響，筆電出貨下滑，營收達 826.5 億元，年減近 1 成，探近八個月低點，和碩同樣較上月下滑，不過連續五個月站穩千億元，達 1231.38 億元，年增近 5 成，改寫同期新高。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 1 月營收下滑至 826.5 億元，月減 35.3%、年減 9.3%，除因上月基期墊高外，缺料問題也影響部分出貨，單月筆電出貨下滑至 360 萬台，月減 35.71%、年減 16.28%，略低於內部預期。

仁寶表示，1 月下旬缺料狀況較預期嚴峻，部分產品無法出貨，目前並未下修對第一季出貨展望，預期整體筆電出貨雖呈現季減，但仍將優於往年，估出貨年增 1 成以內。

仁寶補充，2 月整體工作天數雖然較 1 月減少，但若料況改善下，2 月筆電出貨仍將優於 1 月，3 月則可望回溫，恢復正常出貨狀況。

展望今年，仁寶樂觀看待筆電、非筆電業務都將成長，預期今年筆電出貨將年增 1 成內，上下半年出貨比重也相對平穩，疫情則仍是今年營運最大變數。

非筆電應用方面，翁宗斌說，隨著各國市場逐步開放，今年整體需求可望回溫，看好伺服器、車電、5G、穿戴裝置等成長幅度都將優於筆電，其中，汽車市場今年料況可望較去年改善近 5 成，對今年車電仍保持 40% 以上成長目標，整體而言，全年逐季成長目標不變。

和碩 (4938-TW)

和碩 1 月營收雖受季節性影響下滑，但仍連五個月站穩千億元，達 1231.38 億元，月減 21%、年增 49.4%，改寫歷年同期新高，也反映今年三大產品線需求均優於往年同期。

出貨方面，和碩統計 1 月筆電出貨達約 75-80 萬台，月減 20-25%、年增 15%，桌機主板則出貨 65-70 萬台片，月減 6-7%，年增 16-18%。

和碩表示，依目前在手訂單觀察，三大產品線需求動能延續，不過反映季節性、傳統淡季效應，估本季筆電出貨將季減 15-20%，約達 250-260 萬台，但仍優於去年同期，桌機主板則估將季減約 30-35%，非個人電腦業務也將呈現季節性下滑。

展望今年，認為資訊產品隨疫情趨緩、人類生活回到常態，成長幅度將大幅收斂，不過包含通訊、寬頻裝置、IoT、車載、元宇宙等產品出貨都可望成長，成為今年成長動能。