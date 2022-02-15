集保啟動史上最大規模徵才 涵蓋資安領域

集保結算所今 (15) 日宣布啟動成立以來最大規模的徵才活動，釋出職缺包括業務、財務會計、法務、金融數位、資訊及資安等將近 50 名職缺，向各路好手招手。

集保結算所持續進行業務轉型與創新，提供「股票」、「期貨」、「債票券」、「跨境保管」及「基金」等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務，透過金融科技及大數據運用，發展數位金融創新服務，包括「集保 e 手掌握」App、「視訊輔助股東會平台」、「投資人關係整合平台」及「大數據平台」等。

其中資訊系統方面，集保結算所規劃各項應用系統服務的優化創新，建構全方位後台核心服務平台，提升營運效能，布建台灣數位金融基礎建設；在強化資安方面，透過主動的資安監控及自動化工具，優化系統運作效率，持續提升資安聯防，維持資本市場穩定安全。

集保結算所表示，近年陸續在公司內部導入數位學習平台、敏捷式開發、流程自動化 (RPA) 及知識管理平台，以學習地圖及虛實整合的教育訓練，建構員工完整核心職能，培力關鍵人才 DNA。

集保結算所董事長林修銘表示，集保積極拓展多元業務與跨域應用場景，多元的業務亟需多元的人才，這次大規模徵才歡迎具相關專長報名參與共同打造「數位與資安的集保」。

根據集保結算所規劃，111 年度人才招募，自 15 日起至 3 月 9 日，募資訊請參閱證基會報名網頁。

