〈台積電董事會〉去年員工分紅每人可領124.9萬元 年減約1成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開董事會，核准 2021 年員工現金獎金與現金酬勞共新台幣 712 億 290 萬元，年增 2.4%，由於台積電去年人力持續擴增，在台員工總數由前一年的 5 萬人增加至 5.7 萬人，年增 14%，因此使得每人平均可分得 124.9 萬元，較 2020 年的 139 萬元減少約 1 成。

台積電董事會核准 2021 年員工業績奬金與酬勞 (分紅) 共 712 億 290 萬元，其中員工業績奬金約 356 億 145 萬元，已於每季季後發放，而分紅約 356 億 145 萬元將於今年 7 月發放。

為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與 ESG 成果，台積電核准發行 2021 年限制員工權利新股共 1387 仟股；鑒於上述發行限制員工權利新股將增加流通在外股數，為抵銷其所造成的股權稀釋影響，台積電董事會同時核准通過，自集中交易市場買回相同股數的公司股份，並將辦理註銷。

此外，台積電也核准發行不超過普通股 2960 仟股的 2022 年限制員工權利新股案，並將呈送 2022 年股東常會核准。

台積電董事會並核准召集 2022 年股東常會，將在 6 月 8 日上午 9 時，在新竹國賓大飯店舉行。