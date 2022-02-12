俄烏危機引發避險需求 美10年期公債殖利率從2%降至1.92%

俄烏局勢更趨緊張，美國警告俄羅斯最快下周對烏克蘭採取軍事行動，並敦促公民 48 小時內撤離烏克蘭，消息引發投資人避險需求，美國 10 年期公債殖利率周五 (11 日) 陡降約 10 個基點至 1.92%，暫時從 1 月通膨報告後高於 2% 的水準回落。

美國 10 年期公債殖利率當天稍早仍保持在 2% 以上的水準，隨著殖利率回落，價格反向回升，交易量暴增。

對短期利率最敏感的 2 年期公債殖利率，下降 7 個基點至 1.48%。30 年期公債則下降 7 個基點至 2.24%。

美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 周五表示，美國持續發現俄羅斯有入侵烏克蘭的跡象，儘管美國認為俄國總統普丁尚未對入侵做出最終決定。美國總統拜登周六將和普丁通話，是兩人去年 12 月底至今首次對談。

Brown Brothers Harriman 公司分析師 Win Thin 說：「公債價格本周因為通膨升溫和鷹派聯準會 (Fed) 大受打擊，現在卻又隨著俄烏局勢緊張帶來的避險需求大漲。這種避險需求很少能持久，我認為美國公債下周將回歸遭拋售的局面。」

不只美國公債，日圓、美元等帶有避險性質的貨幣上揚，俄羅斯盧布重貶，陷入 2020 年疫情爆發初期以來最大的單日跌幅，俄羅斯和烏克蘭的主權相關風險指數跳漲。

美國 10 年期公債本周一度衝破 2%，是 2019 年以來首見，主因是周四公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率攀升至 7.5%，創 40 年高點，接著聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示 7 月之前應該升息 1 個百分點 (4 碼)，這番話讓市場熱議 Fed 可能在 3 月升息 50 個基點 (2 碼)，或是不排除在 3 月會議登場前緊急升息。

雖然布拉德一席話震撼市場，但包括戴莉 (Mary Daly) 在內的 Fed 官員目前仍不支持 3 月升息 2 碼。

目前交易員預期 3 月升息 2 碼的機率為 50%，並押注 Fed 今年共需升息超過 6 次。