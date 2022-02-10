通膨依舊居高不下 10年期美債殖利率自2019年來首度觸及2%

在關鍵通膨數據顯示物價壓力高於預期後，美國國債殖利率周四 (10 日) 攀升，指標 10 年期殖利率突破 2% 的水平。

10 年期美國國債殖利率上漲 6 個基點，盤中觸及 2% 的高點，這是基準利率自 2019 年 8 月以來首次觸及 2%。之後 10 年期國債殖利在 1.98% 附近徘徊。

對利率最敏感的 2 年期國債殖利率飆升 10 個基點至 1.45%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國勞工部周四報告，衡量數十種日常消費品成本的消費者物價指數 (CPI) 較一年前上漲 7.5%，為 1982 年 2 月以來最高數字。之前《道瓊》估計值為 7.2%。

富國銀行利率策略主管 Michael Schumacher 表示，「通膨並未減退。」「人們真的被嚇到了。看看 2 年期國債殖利率，這是個相當明確的利率指標，我不敢說它已脫靶，但它肯定高度反映聯準會 (Fed) 接下來的動作。」

指標 10 年期美國國債殖利率在 2022 年大幅飆升，目前已較去年底的 1.51% 上漲近 50 個基點。光是 2 月，10 年期殖利率就較 1 月底時的 1.78% 左右上漲約 20 個基點。

高通膨數據增加了對 Fed 收緊貨幣政策的預期。

市場普遍預期 Fed 將在 3 月會議上提高基準短期借款利率。交易員預計全年至少會升息 4 次。