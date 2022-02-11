從升息50基點到緊急升息 市場不排除聯準會各種行動可能性

在居高不下的通膨報告發布後，市場對聯準會 3 月升息的態度更加堅定，有些人還認為不只如此，聯準會可能在下次開會前就「緊急升息」，最快周五 (11 日) 就付諸行動。

這一跡象來自 2 月份的聯邦基金合約上，據《Zero Hedge》報導，這一合約已飆升至 13 個基點，表明相對於 0.08% 的聯邦基金有效利率，聯準會將提高利率 5 個基點。

市場猜測可能緊急升息 (圖表取自 Zero Hedge)

值得注意的是，2 月合約將於 2 月 28 日到期，比 FOMC 3 月 16 日的利率決策會議早了兩周多。這也代表，人們正為 2 月底之前升息預做準備，考慮到升至 13 個基點，也意味著 30% 的機率緊急升息。

這可能嗎？至少 SGH 宏觀策略師 Tim Duy 表示，如果聯準會在周五或下周一這麼做，他將不感到意外，即使這是「瘋狂的激進行為」。

不過，對聯準會來說，緊急升息可能發出恐慌信號，並加劇對央行在控制通膨慢半拍的批評，這可能減緩央行的激進行動。而高層中，除了少數絕對鷹派，中間派則傾向如預期在 3 月升息 25 個基點。

舊金山 Fed 分行總裁 Mary Daly 周四表示，她不支持升息 0.5 個百分點。她列舉了疫情的影響，且聯準會已經發出明確信號，市場已經消化了取消寬鬆政策的影響，這就是他們聽到了聯準會明確傳達的訊息。

李奇蒙 Fed 分行總裁 Thomas Barkin 也有類似的看法，表示他雖然對升息 50 個基點持開放態度，問題在是否有強烈的必要性？「必須有確鑿的證據才能說服我。」