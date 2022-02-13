綠能意識抬頭 Bloom Energy上調未來十年營收成長率上看35%

氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 公布 2021 會計年度第四季財報，受惠 SK 集團大單，營運成長加速，全年營收逼近 10 億美元，隨著綠能意識漸成主流、新品亮相，公司樂觀看待今年成長，更上調未來 10 年營收年複合成長率上看 35%。

Bloom Energy 第四季營收 3.42 億美元，季增 65%、年增 37.3%；全年營收達 9.71 億美元，年增 22.4%，財報公布後股價持續大漲，加上上調未來十年營收目標，周五無畏美股修正，終場收 16.88 美元，大漲逾 8 %。

Bloom Energy 執行長 KR Sridhar 更在電話會議中表示，2022 年將迎來強大成長順風，今年積壓訂單 (Backlog) 規模高達 80.5 億美元，是去年的兩倍，公司正經歷前所未有的成長。

長期而言，綠能意識抬頭、加上產品線逐步上線，Bloom Energy 年營收有望從現階段的 10 億美元，十年後倍增至 150 億美元以上，上調 10 年年複合成長率 5 個百分點，估至 30-35%。

Sridhar 表示，該公司還將推出氫燃料相關新產品，預計今年氫燃料電解槽與氫能源伺服器將亮相，目標在淨零碳排的未來趨勢站穩地位。

Sridhar 說道，受惠市場需求、各國政府祭出政策對抗氣候變遷，該公司目前氫燃料電池核心業務正快速成長，主要市場為美國與南韓，美國氫燃料管線建置創歷史紀錄，且市場積壓訂單規模顯著。

南韓市場方面，先前接獲 SK 集團 45 億美元大單，三年內購買至少 450 MW 的燃料電池，是該公司先前南韓訂單的三倍，公司認為，兩市場市況樂觀將帶動今年營收達 11.5 億美元。