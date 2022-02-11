花旗：1月CPI給了聯準會一記重拳 推升3月升息2碼的機率

美國昨公布 1 月 CPI 飆至 7.5%，刷新 40 年紀錄，CPI 花旗研究 (Citi Research) 經濟學家表示，最新通膨數據對聯準會來說儼然是一記重拳，並推升了央行在 3 月升息 2 碼的機率。

美國週四 (10 日) 公布 1 月 CPI 年增 7.5%，高於市場預期，月增率也較預估值來得更高，報 0.6%。

花旗研究全球首席經濟學家 Nathan Sheets 表示，聯準會認為通膨將隨著時間過去而減弱，甚至下滑，但實際並沒有在 1 月份的數據中看到任何暗示，就目前來看，通膨似乎沒有自行減弱的跡象。

Sheets 認為，未來聯準會的態度可能變得更加激進，從昨日發布通膨數據後，3 月份升息 2 碼的選項勢必會擺在檯面上，說不定 2 碼還不夠。

除花旗之外，在公布最新通膨後，華爾街投行紛紛調升對央行的升息預期。高盛 (Goldman Sachs) 預計，今年 Fed 將連續升息 7 次、每次 25 個基點，高於先前預期的 5 次。

隨著財政與貨幣政策退場，市場普遍預期，美國經濟去年的強勁成長勢頭將出現放緩。

Sheets 就認為，美國經濟成長動能依舊疲軟，且仍取決於 Omicron 帶來的影響，通膨是否緩解則須視疫情改善狀況，火熱的需求必須從商品轉向服務，需要看到供應鏈中的巨大壓力獲得緩解。