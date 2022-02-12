〈美股盤後〉美警告烏俄戰爭隨時開打 那指跌逾2.7% 費半下殺近5%

美國政府週五 (11 日) 警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，促使油價噴漲，避險情緒升溫，十年期美債殖利率自 2% 大幅回落至 1.91% 左右，美國 2 月消費者信心指數驟降亦打擊投資人信心，恐慌指數 VIX 飆升，美股再度受挫，科技股遭遇猛烈抛售，國防、能源股走揚，道瓊跌逾 500 點，那指收黑逾 2.7%，費半下殺近 5%，AMD 慘崩 10%。

政經消息，美國總統拜登週五與北約和其他盟國領袖舉行視訊會議，討論俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境不斷集結的行動，俄羅斯週五宣布，俄國總統普丁週六將與拜登和法國總統馬克宏舉行電話會議。

此前，拜登呼籲美國公民應即刻離境烏克蘭，美俄若開打將是一場世界大戰。白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 警告美國公民要 2 天內離開，俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，甚至可能在冬奧期間。

市場傳出白宮已警告晶片業盡量使其供應鏈多元化，以防止俄羅斯可能通過停止供應晶片關鍵材料輸出，美國有 35% 鈀供應則來自俄羅斯，超過 90% 的氖供應來自烏克蘭，此消息重創週五晶片股。

美國「通膨巨獸」來勢洶洶，聯準會官員布拉德呼籲加快升息，引發市場議論聯準會下月升息 2 碼、提前結束縮表或緊急升息的可能舉措。

不過，這些猜測並非聯準會共識，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 仍維持今年升息 3 到 4 次的看法，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 對認為目前沒有必要一次就大幅升息。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.07 億例，死亡數突破 579 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 103 億劑疫苗。

週五 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 503.53 點，或 1.43%，收 34,738.06 點。

那斯達克指數下跌 394.49 點，或 2.78%，收 13,791.15 點。

標普 500 指數下跌 85.44 點，或 1.9%，收 4,418.64 點。

費城半導體指數下跌 170.86 點，或 4.83%，收 3,365.25 點。

標普 11 大板塊僅能源 (2.79%) 與公用事業 (0.01%) 收紅，資訊科技 (-3.01%)、非必需消費品 (-2.83%) 和通訊服務 (-2.54%) 領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王肅殺一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.02%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 3.74%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 3.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.59%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.43%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 4.49%；Nike (NKE-US) 下跌 3.2%；波音 (BA-US) 下跌 2.95%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.48%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.04%；

費半成殺盤重心。AMD (AMD-US) 暴跌 10.01%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 7.26%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.52%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.21%；美光 (MU-US) 下跌 1.38%；高通 (QCOM-US) 下跌 5.42%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.97%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 3.84%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 2.72%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.72%。

企業新聞

福特 (F-US) 下跌 2.90% 至每股 17.55 美元。福特宣布重返印度市場，考慮在印度設廠生產用於出口的電動汽車，也可能在印度市場銷售。此外，加拿大卡車司機對強制疫苗令的抗議持續影響美加跨境大橋，阻礙貨運流通，福特汽車等製造商開始尋找替代路線和空運方式來運送供應品。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.93% 至每股 860 美元。外媒報導，特斯拉希望在北京開設一個設計中心，因為該公司更加關注不斷增長的中國電動汽車市場。

「先買後付」(BNPL) 公司 Affirm 週四盤中突然提前發布財報，上季虧損超乎市場預期，全年財測意外疲弱，New Constructs 執行長 David Trainer 週五喊空 Affirm 股價只值 10 美元，Affirm (AFRM-US) 暴跌 20.67% 至每股 46.55 美元。

經濟數據

美國 2 月密大消費者信心指數初值報 61.7，創下 2011 年 10 月以來最低，低於市場預估的 67.3，1 月終值為 67.2。

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 提到：「美國預計俄羅斯將繼續入侵烏克蘭後，股票交易員迅速按下『賣出』按鈕。」

瑞銀集團分析師 Art Cashin 認為：「烏俄消息確實與拋售有一些關係，不過美股拋售主因是聯準會似乎沒有一個計畫。我認為烏俄戰爭不會發生，這謠言總有辦法流傳開來。」

Lombard Odier Investment Managers 宏觀主管 Florian Ielpo 表示：「通膨已成公眾關注的焦點，它已成為一個政治問題，貨幣政策錯誤的風險正在上升，這是在 2022 年看到的第一大風險。」

素有「新債券天王」之稱的 DoubleLine Capital 首席執行長 Jeffrey Gundlach 表示，通膨意外地持續飆升，聯準會明顯落後於形勢，預測聯準會升息幅度將超乎市場預期。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)