拜登急發聲明安撫市場 「通膨將在年底前大幅放緩！」

美國通膨持續惡化，創 40 年來最高紀錄，美國總統拜登週四 (10 日) 發布聲明表示，預計到 2022 年底美國通膨將大幅放緩，企圖安撫恐慌蔓延的市場。

週四 (10 日) 美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7.5%，超乎市場預期的 7.2%，創 1982 年 2 月以來新高，不包括食品和能源價格的核心 CPI 比去年同期揚升至 6%，創 1982 年 9 月以來新高。

此消息促使週四股債雙殺，十年期美債殖利率升破 2%，道瓊大跌逾 500 點，那指挫 2.1%。

拜登週四發布最新聲明指出：「雖然今天的 CPI 數據上升，但預估到 2022 年底通膨將大幅放緩… 幸運的是，我們看到上個月出現實際薪資正增長，汽車價格有所回落。而去年，汽車價格占總體通膨的四分之一左右。」

拜登補充道：「我們將持續爭取在處方藥、幼童老年人護理，以及能源成本等方面的支出，這些領域幾十年來一直阻礙著家庭和工薪階層的發展。」

通膨已演變成拜登政府的主要經濟問題之一，若薪資不按比例增長，通膨侵蝕美國消費購買力，導致家庭實際收入下降。

截至今年 1 月份的一年裡，燃油價格全年上漲 46.5%、汽油價格升 40%、二手車漲 40.5%、新車價格漲 12.2%、肉類、魚類、家禽和蛋類漲 12.2%、麵包和穀類食品漲 6.8%。 這些都讓美國人的荷包越來越瘦。

美國民眾因物價高漲對拜登施政怨聲載道 (圖片：AFP)

近期拜登與美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 都表態同意聯準會 (Fed) 縮表與升息可以改善通膨，而白宮確實沒有太多工具，短期控制物價上漲的權力有限，包括動用戰略石油儲備、支撐美國供應鏈，以及鼓勵勞工重返工作崗位等。拜登支持的基礎建設投資可以降低通膨，但效果需要多年後才會顯現。

美國民眾因物價高漲對拜登施政怨聲載道，根據美國網路媒體 POLITICO 與民調機構 Morning Consult 最近的一項民意調查顯示，將經濟列為首要問題的選民中，有 73% 受訪者表示美國政府走向錯誤的道路，拜登施政滿意度現在持續低於 40%，而且仍不斷下降。