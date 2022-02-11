美國通膨創40年新高 穆迪：家庭每月支出增加250美元

美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 創 40 年以來最高紀錄，根據穆迪分析最新的一項報告顯示，通膨已對美國家庭造成影響，高通膨使得普通美國家庭每月支出增加了 250 美元。

近期消費需求增加和供應限制持續推高物價，一系列產品和服務的價格持續上漲，包括汽車、汽油、家具和雜貨等。美國勞工部週四 (10 日) 公布，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7.5%，超乎市場預期的 7.2%，創 1982 年 2 月以來新高。過去 8 個月，通貨膨脹率持續高於 5%。

穆迪的報告中指出，將 7% 的通膨率，與 2018 年和 2019 年的平均通膨率約 2.1% 進行比較，顯示高通膨將使美國一般家庭每月支出增加 250 美元，也就是一年一般家庭要多花 3000 美元。

穆迪分析高級經濟學家 Ryan Swe 表示，許多人因為高通膨而備受衝擊，每月 250 美元是一個很大的負擔。

Swe 也警告表示，為應對不斷上升的生活成本，員工向企業要求提高薪資待遇，而企業將會通過價格上漲的方式，將這些費用轉嫁給消費者，從而導致通膨周期延長。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 曾表示，4% 的薪資增幅還可以，想要維持 5-6% 薪資成長而不帶動通膨高漲則較困難，他解釋，美國薪資的季增、年增一直都遠高於 4%，從過去幾季的薪資增幅來看，美國薪資成長步伐確實需要放緩。

全美商業經濟協會 (NABE) 的一項調查顯示，美國企業的價格上漲已變得更加普遍，薪資也在大漲，多數公司回報熟練工人短缺問題。半數以上的受訪者認為，未來 3 個月價格將進一步上漲，而只有 1% 的人認為價格會下跌。接近 7 成的人表示，原物料成本在去年第四季飛速成長。