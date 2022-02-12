〈美股熱門股〉SoFi金融數位平台將帶旺營收成長 分析師稱買點浮現

美銀（BofA）周五（11 日）表示，金融科技公司 SoFi 股票買點浮現，主因是該公司將得益於其金融數位服務平台，實現強勁營收成長。

美銀分析師 Mihir Bhatia 預估，從 2021 到 2024 年，SoFi 的年均複合成長率將超過 40%，獲利將從 2021 年的 3% 大幅成長至 2022 年的 22%，因此給予該股「買入」（Buy）評等，目標價訂為每股 17 美元。

Bhatia 引用 SoFi 旗下一般產品如 Sofi Money、Sofi Invest、Sofi Relay，同時交叉比對該公司額外產品，如學生貸款、家庭貸款與個人貸款後指出，該公司一直專注推動新增會員成長。

Bhatia 也提到 SoFi 收購數位支付公司 Galileo，能更快推動創新與提高經濟效益，並稱 SoFi 已投資改善 Galileo 的業務能力，使其能向新客戶提供服務，此外，Galileo 將 SoFi Money 的經濟效益提高約 20%，並降低成本。

SoFi 在 1 月初獲美國貨幣監理署（OCC）批准成為銀行控股公司，並在 2 月初完成對加州社區銀行 Golden Pacific Bancorp 收購，Bhatia 認為此舉將能替該公司未來營運大大增添動能。

SoFi 將於 3 月 1 日公布其去年第四季財報，先前該公司第三季經調整後 Ebitda 報 1,026 萬美元，高於分析師預測的 380 萬美元，該季營收報 2.772 億美元，也憂於分析師預估的 2.515 億美元。

截稿前，SoFi(SOFI-US) 略漲 0.73%，每股暫報 12.48 美元。