4檔抗通膨ETF比一比 00714息利雙收最帶勁

今 (2022) 年投資「抗通膨」是重要課題，ETF 是近幾年台灣盛行的投資工具，觀察投信發行的海外 ETF 中，就有四檔符合抗通膨題材，分別是：群益道瓊美國地產 (00714-TW)、FH 富時不動產 (00712-TW)、元大 US 高息特別股 (00771-TW)、富邦美國特別股 (00717-TW)，其中，00714 群益道瓊美國地產 ETF 去年還原報酬率 33.72%、年化配息率也高達 7.33%，是四檔中表現最佳。

此四檔抗通膨 ETF 皆為季配息 ETF，FH 富時不動產也有達到雙位數績效，去年度還原報酬率 11.49%，年化配息率僅次 00714 為 5.62%；而元大 US 高息特別股、富邦美國特別股 1.44%、2.3%，年化配息為 3.99%、3.37%，顯示地產型 ETF 息利雙收。

而元大 US 高息特別股 ETF 是台股市場掛牌、少數聚焦特別股投資的 ETF，最新公告每單位預計配息 0.18 元，金額較去年同期增加，將於 2 月 25 日除息，3 月 24 日分配收益。相比美股標普 500 指數約 1.8% 的現金股利率，以 00771 的 10 日收盤價 17.97 元試算，00771 本季的配息金額相當具有吸引力，預料將吸引許多愛息族的資金進駐。

在全球維持資金寬鬆環境，經濟穩定復甦下，原物料、商品價格走高，由新興市場帶頭的通膨也持續升溫，FED 加速縮債且預計今年將啟動升息，今年全球即將面臨升息的浪潮，也意味全球即將掀起對抗通膨大作戰，投資人資金配置該何去何從尤為重要，一般而言，地產、以及與金融相關的特別股是受惠升息概念股，更是抗通膨的好標的，市場法人建議，倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨可留意提供穩定配息收益的地產 ETF。

群益投信表示，由於 ETF 具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此，歐美投資人、機構法人在投資 ETF 時，多以資產配置角度來看待，ETF 的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對指數趨勢就能參與獲利的投資人，台灣近年來也跟進，越來越多投資人將 ETF 作為投資工具。

Fed 一旦升息，各資產皆會受影響，一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將 REITs 視為抗通膨資產。此外，地產 ETF 是穩健息收的產品，亦能滿足投資人對收益的渴望，可說是資本利得、收益兩頭賺。預期未來通膨持續的環境之下，建議投資人可分批佈局，一次掌握 REITs 市場的租金收益及後市增值行情。

群益道瓊美國地產 ETF 基金經理人李鈺涵表示，從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利美國地產 REITs 後市表現。此外，美國經濟活動熱絡，刺激房地產發展租賃需求上升，租金收入上升，資金持續流入 REITs 產業，REITs 產業獲利提升，經濟活動好，房市就好。

民眾購屋需求增加，房產供不應求推升房價，且可賣房屋庫存量處於低點，反應出房地產景氣火熱。隨著美國在新創領域的發展持續領先全球，相伴而生的特殊型 REITs 亦發展蓬勃，以道瓊美國地產指數來看，在當前全球網路通訊蓬勃發展、物聯網、電商盛行下，成分股以經營 5G 電塔、雲端資料中心、工業物流中心等偏科技型的房地產為主。在美國經濟依舊維持成長態勢，升息預期與基本面持續改善的背景下，現階段是分批佈局特別股的絕佳契機。

若以長期來看，因特別股主要以股息累積為總報酬的來源，即使升息階段有短期震盪，但後續依舊有上漲表現。以美國聯準會以往緊縮貨幣政策的經驗為例，在 2016 年 12 月至 2019 年 6 月共升息 8 碼，依據彭博資訊資料，「標普美國高收益特別股指數」交出 17.1% 的報酬率。

而在 2017 年 12 月至 2019 年 9 月，聯準會縮減資產負債表 5,909 億美元期間，元大 US 高息特別股 ETF 追蹤的「標普美國高收益特別股指數」漲幅也達到 10.4%。

元大投信表示，元大 US 高息特別股 ETF 聚焦美國為主的特別股標的，目前約七成的產業配置在金融業，包括富國銀行、摩根士丹利、花旗、高盛等知名機構發行的特別股為主要成分股。在美國利率預期提升下，存放款利差有望擴大，金融股獲利動能增長可期。