賀鳴珩：去年台股是起飛年 今年有望上看2萬點

券商公會理事長賀鳴珩今 (11) 日表示，當前國人已對台灣證券市場出現三個覺醒，包括海外資金回流台灣、理財才能滿足退休生活所需，以及台股確實是全世界最好的投資，樂觀看待去年只是台股的起飛年，預祝台股今年站上 2 萬點。

賀鳴珩說明，國內對股市已出現 3 個覺醒，第一，國人持有境外高收益債券基金規模超過 1 兆元，面對美國聯準會即將升息和通膨高漲，將影響基金報酬率，且美股波動劇烈，也都驅使海外資金回流台灣。

第二，國人漸漸瞭解薪資收入不足以支撐退休生活，理解要退休就要投資好股票，要理財才有富裕未來，才能滿足退休生活所需。

第三，過去 10 年來投資台股的年化報酬率超過 12%，今年殖利率超過 5% 的個股應是比比皆是，可見台股確實是全世界最好的投資。

賀鳴珩認為，台灣證券市場在去年天時、地利和人和的契機下，刷新多項紀錄，隨著在國人海外資金回流、國人資金重配置、台股高殖利率下，相信去年只是台股的起飛元年，可以預見今年台股將持續創佳績，

賀鳴珩強調，預祝台股虎年虎虎生風，穩穩站上兩萬點。

據券商公會統計，去年台股價量齊揚，加權指數在去年底收在 18218 高點，全年上漲 23.7%，上市櫃股票市值達到 62.1 兆元、日均值 4,763 億元，成長 89%，新增開戶人數達 77 萬人，集中市場交易人數成長至 550 萬人，而券商總稅後純益高達 1054 億元。

不過，賀鳴珩也提到，全球金融環境即將出現轉捩點，從今年可能開始出現利息上升、物價上升和供給不足的情形，往後幾年證券市場參與者將面臨不一樣的環境，因此，券商公會在證券市場必須再務實地推動四大關鍵基礎建設，掌握下一次的時來運轉。

券商公會今年設下目標，包括推動權證避險股票降稅，實現產品自製、進口替代、創造就業、增加稅收完善複委託業務服務功能，提升國際競爭力，並優化客戶分戶帳和建立融通業務風險總歸戶機制，同時提升市場風險管控共同強化資訊安全，杜絕駭客詐騙。