〈友達法說〉Q4續賺百億元 去年純益613.3億元每股賺6.44元寫新猷

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (11) 日公布去年財報，雖然受面板報價修正影響，去年第四季三率均較前一季下滑，但去年季季皆大賺百億元，第四季單季純益達 106.55 億元、每股純益為 1.12 元，累計去年全年三率三升，純益達 613.3 億元、年增 1716.5%，每股賺 6.44 元，創下歷史新高。

友達去年第四季營收 930.34 億元，季減 6.08%、年增 15.52%，毛利率 18.92%，季減 8.75 個百分點、年增 1.97 個百分點，營益率 11.12%，季減 9.5 個百分點、年增 0.84 個百分點，稅後純益 106.55 億元，季減 44.82%、年增 26.32%，每股純益 1.12 元。

出貨方面，友達統計，去年第四季面板總出貨面積達 650.9 萬平方米，季增 1%，年減 4%，優於預期，去年全年面板總出貨面積則達 2571.2 萬平方米，年增 0.6%。

累計友達去年全年達 3706.85 億元，年增 36.8%，毛利率 24.49%，年增 16.08 個百分點，營益率 17.02%，年增 16.25 個百分點，稅後純益 613.3 億元、年增 1716.5%，淨利率 16.55%，年增 15.3 個百分點，三率三升，每股純益 6.44 元，改寫歷史新高紀錄。

回顧去年，友達表示，上半年延續宅經濟需求，消費型產品需求強勁，下半年疫情逐步緩解，需求轉往商務應用相關產品，面對市場快速變動，團隊發揮應變能力，去年獲利成功創下歷史新高，展現價值轉型策略成果。

展望今年，友達認為，大環境仍面臨挑戰，但疫情帶來的生活型態轉變，也創造出許多商機，將持續以顯示技術為核心，推行「雙軸轉型」策略，加大優質產能，開發創新產品及服務，並推動各智慧場域的多元應用，打造永續生態圈。

友達今日盤後也將召開法說會，也是睽違多年後再度召開實體法說會，預期董事長彭双浪、總經理柯富仁等經營高層都將親自出席主持，並將進一步說明去年第四季、今年景氣展望。