0050元月除息零股爆天量 小資族想配息還可存ETF連結基金

農曆春節前台股大震盪，「國民 ETF」元大台灣 50(0050-TW) 元月除息時一度爆出超過 260 萬股的零股天量紀錄，反映股民在行情修正時大舉布局 0050，法人表示，零股買 ETF 的最大特色是投資門檻降低，但小資族想搭上 0050 的投資列車不只有此方法，也能透過 0050 ETF 連結基金投資 0050，該基金將於 2 月 16 日除息，零股族、小資族也可藉此參與配息。

目前市場上有三檔 ETF 連結基金，元大投信說明，ETF 連結基金是投資於單一 ETF 的共同基金，例如 0050 ETF 連結基金就是投資 0050 ETF，0056 ETF 連結基金 (指元大台灣高股息 ETF 連結基金) 就是投資 0056 ETF，ETF 連結基金淨值走勢貼近所連結的 ETF，也享有配息的好處，可以視為「共同基金版」的 0050 和 0056 ETF。

0050 ETF 已在 1 月 21 日除息，0050 ETF 連結基金也在當天進行收益分配評價，預計 2 月 16 日除息，換言之，如果錯過 0050 ETF 除息，也可以透過 0050 ETF 的連結基金參與配息。

目前從股市買進一張 0050 ETF，要價近 15 萬元，零股雖然降低投資門檻，但盤中零股交易需要撮合，投資人依然需要盯盤、判斷買賣點，相對地，0050 ETF 連結基金只要設定完成便定期扣款。且 ETF 連結基金有累積型和配息型的級別可以選擇，除了配息級別提供參與配息的管道，對於追求配息投入創造複利效果，而對高資產的投資族群來說，0050 ETF 連結基金的累積型級別可幫助自動再投資配息，免去除息前後調整部位的困擾，也省下交易手續費。

瞄準今 (2022) 年景氣復甦，多家投信推出基金申購優惠，0050、0056 ETF 的連結基金有優惠，凡 2 月 28 日前完成元大投信開戶，並成功登入「元大基金先生 APP」，皆享有在今年 6 月 30 日前，透過「元大基金先生 APP」新增元大系列基金定期定額的申購計畫，終身 0 手續費優惠。