日產將結束汽油引擎研發業務 第一步從歐洲開始

由於全球廢氣排放標準趨嚴，日產汽車 (Nissan) 決定結束歐洲、日本和中國市場的新款汽油引擎研發業務，投資方向將轉換至油電車和電動車的驅動裝置，這是首度有日本汽車大廠表明停止引擎研發。

《日本經濟新聞》週一 (7 日) 報導，日產首先會停止歐洲市場的汽車引擎研發，理由是考量到歐洲全新廢氣排放標準最快將於 2025 年上路，繼續投入相關研發將不合成本。另外中國和日本市場方面，也因為廢氣排放標準是仿效歐洲，因此也將階段性停止引擎研發。但日產仍將繼續開發油電車使用的引擎。

至於美國市場，由於皮卡 (Pickup Truck) 的需求量大，日產在短期內仍將繼續研發相關車款所使用的汽油引擎。

日產的引擎研發據點設在日本，引擎生產則多半交由鄰近主要國家地區的汽車組裝廠。今後負責引擎研發、生產的相關人員，都將陸續改調至電動車用馬達或油電車用引擎等部門。

日產一年的汽車研發費用高達 5000 億日圓 (新台幣 1207 億元)，多半用於內燃機或燃油車的研發，未來將轉換至電動車等方面。不過，短期內仍將保留生產引擎的工廠，也沒有刪減人力的打算。

汽車電動化潮流正在快速發展，根據英國調查公司 LMC Automotive 的數據，2021 年全球的燃油引擎乘用車銷量達 6750 萬輛，是電動車的 15 倍。不過該公司也預測到了 2033 年，電動車銷量將增加至 4698 萬輛，比燃油車高出 2 成。按照這個算法，電動車的市場規模會在 12 年間成長 10 倍。