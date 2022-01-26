日經：豐田2022年度計劃生產1100萬輛 年增2成創歷史新高

《日本經濟新聞》報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 全球產量目標 1100 萬輛，較 2021 年度的 900 萬輛目標高出 2 成，如果成功達成將創下歷史新高，更新 2016 年度寫下的全球生產紀錄。但要達標前提是 COVID-19 疫情走向終結、晶片短缺問題也獲得解決。

根據日經的報導內容，豐田已於 1 月 25 日之前通知各主要汽車零件廠，各家公司也將依照計畫內容來進行零件生產的規劃。不過，疫情狀況若遲遲沒有改善，該目標恐怕難以達成。

豐田昨 (25) 日接受日經採訪，但是未對相關問題發表評論。

據傳，豐田計劃 2022 年度在日本國內生產約 350 萬輛、於海外生產約 750 萬輛，分別較 2021 年度增加 15% 和 25%；日本海內外生產平均每個月增加 90 多萬輛。該公司在 1 月下旬通知部分零件廠商，2022 年度的首月份 (4 月) 計劃在全球生產 100 萬輛左右，創下歷史新高。

豐田 2022 年度的日本國內生產計畫將維持在 300 萬輛水準，高於這個數字才得以維護日本國內的雇用和生產。

豐田 2019 年度全球產量 874 萬輛，到了 2020 年度降至 818 萬輛。2021 年度計劃生產 900 萬輛，但由於晶片短缺關係，2022 年 2、3 兩個月無法大量增產，可能無法達標。