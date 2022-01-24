雷諾日產三菱汽車聯盟 電動車投資金額將增至3倍

據《路透》週一 (24 日) 報導，有兩名消息人士透露，由雷諾、日產、三菱組成的企業聯盟，在電動車的共同研發方面，投資金額將累計至 300 億歐元、是原先 3 倍。主要原因在於，和新興車廠之間的激烈競爭、也預料電動車的需求擴大，盼能深化彼此間的合作關係。

依照消息人士說法，該汽車聯盟將於 27 日 (週四) 宣布為期 5 年、金額達 200 億歐元的電動車投資案。預計在 2030 年之前，要利用 5 個共通底盤，來推出逾 30 款的新型電動車。這三家公司已在電動車研發投資了 100 億歐元，若再新增 200 億歐元，則累計金額將達到 300 億歐元。

關於這項消息，日產方面表示不針對臆測發表評論，而雷諾、三菱方面則未作答覆。

共通底盤方面，在三家公司於 2030 年前研發、銷售的電動車當中，估計可涵蓋 9 成。目前已有 4 款底盤完成開發、或開發到一定階段，而第 5 款則可能會用在雷諾設計的小型車上頭。

日產將使用名為「CMFB-EV」的底盤，和共通化零件來生產電動版的 March(歐洲名稱：Micra) 小車，預料在 2025 年前上市。消息人士透露，雷諾也打算利用相同底盤來進行小型電動車的開發。

三家公司希望未來的電動車售價，能和同尺碼的燃油車維持在相同水準；為此，預料電池和主要零件也都將使用相同規格。日產研發的全固態鋰離子電池，就計畫在 2030 年前和其他成員共享；按照計畫，2030 年前在法國、英國、中國、日本所生產的電動車用電池，總容量將達到 220 吉瓦時 (GWh)。

前述的計畫內容，原本要在 2021 年秋天於日本宣布，但受到日本國內的 COVID-19 疫情影響而延後。