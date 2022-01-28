雷諾日產三菱汽車聯盟宣布 砸230億歐元發展電動車

由雷諾、日產、三菱所組成的汽車聯盟在週四 (28 日) 宣布，為了發展電動車，未來 5 年將投入 230 億歐元 (約新台幣 7138 億元) 來進行相關投資；另外在 2030 年前，也將利用 5 種共通底盤來推出 35 款全新電動車。

目前電動車市場的前景看好，三家汽車公司希望透過使用相同零件來降低成本，以提升產品競爭力。

為改善電動車的行駛里程，三家汽車公司也計畫在 2028 年度之前，要讓全固態電池走向實用化。且希望藉由電池規格的統一，來讓電動車的價格降至燃油車水準。

三家公司在電動車的發展方面各有其自豪之處，三菱 2009 年推出全球第一款量產電動車「i-MiEV」，日產與雷諾也分別在 2010 年和 2012 年推出「Leaf」和「Zoe」電動車，可說是電動車界的先驅。然而，在特斯拉 (TSLA-US) 等新興企業的夾擊之下，三家公司的電動車銷量也被打得無法招架。

日產公司社長內田誠昨 (27) 日在記者會上表示，2026 年前三家公司所有車種的 8 成，都將使用共通底盤。

日產先前於 2021 年 11 月宣布，該公司在包含電動車等的研發方面將投入 2 兆日圓 (約新台幣 4824 億元)，目標 2030 年度前推出 15 款全新電動車。

而其他日本汽車製造商在電動車的發展方面，最近也一改謹慎態度轉趨積極，接連公布投資戰略。像是日本汽車業龍頭豐田就於日前宣布，將於 2030 年前實施 4 兆日圓規模投資來發展電動車，目標在全球賣出 350 萬輛電動車。本田也計畫到了 2040 年，新車銷售將只賣電動車和燃料電池車 (FCV)。

由雷諾、日產、三菱組成的汽車聯盟，在前首腦戈恩 (Carlos Ghosn) 因公司經營醜聞遭日本檢警逮部之後 (現已逃亡海外)，各家公司的經營都一度陷入混亂，現在則希望藉由合作關係的強化來力圖振作。