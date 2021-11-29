日產未來5年將斥4900億元投資開發電動車

日本汽車大廠日產 (Nissan) 週一 (29 日) 宣布，2030 年度前的全球新車銷售比例當中，電動車 (EV) 和油電車 (HV) 的數量將拉高到 5 成；至 2026 年為止 5 年期間，將投資 2 兆日圓 (約新台幣 4900 億元) 在電動車的開發上。

日產也計畫，2026 年前，電動車與油電車的銷售占比，在歐洲市場要達 75%，在中國要達到 40% 以上，這兩個市場的全球銷量比重達 5 成。

另外，在廢氣排放規定不斷趨嚴的中歐市場，日產也將大力推動汽車電動化，電動車銷售比例目標設 55%；美國市場則預計 2030 年時，電動車銷售比例要達 4 成。

日產將在 2022 年 1 月推出全新電動車的 Ariya，計畫 2030 年前在全球市場推出 15 款全新電動車，加上油電車，全新電動車將多達 23 款。

日產 2010 年率先推出小型電動車 Leaf，不過 2020 年市占率只有 3%，該公司決定大手筆投資電動車，希望扭轉頹勢。

在電動車的生產成本當中，電池比重高達 3 到 4 成。日產為壓低電池製造成本，也將和合作夥伴的法國雷諾等汽車製造商聯手，希望讓電池零件走向共通化，另外，日產也計畫在 2028 年前，要在電動車上使用安全性更高、還可大幅拉長行駛里程的「全固態電池」。