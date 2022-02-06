拜登宣布太陽能設備關稅再延長四年 放寬雙面太陽能板、電池的限制

美國總統拜登周五宣布將川普時期的太陽能設備關稅再延長四年，以保護過內產業內的勞工，但雙面太陽能板進口將豁免免稅，且提高太陽能電池限額。不過，中國商務部周六 (5 日) 譴責美國延長太陽能關稅扭曲國際貿易，阻礙綠能發展。

拜登政府宣布，將前總統川普的太陽能設備進口關稅延長四年，以支持過內產業發展，但放寬部分進口條款，雙面太陽能板將免課稅。當年該政策推出時，雙面太陽能板技術仍處萌芽狀態，如今已成為多數美國太陽能電廠的必要設備。

太陽能關稅政策原定於 2 月 6 日到期，當時川普引用 1974 年貿易法的 201 條款祭出為期四年的太陽能設備進口關稅，關稅提高至 30% 並在最後一年關稅下調至 15%。

此外，拜登政府表示，新政策太陽能電池的新進口限額將較原先增加一倍。據能源研調 Rystad 數據，此關稅前，美國金口太陽能電池達 5 GW，去年僅進口 2.7 GW。

部分政策放寬引發美國太陽能製造商抗議，而安裝廠和開發商則成新政策受惠者。美國最大太陽能商 First Solar (FSLR-US) 是雙面太陽能板製造商，該公司認為，此舉將使美國在美中建立太陽能供應鏈的競賽中落後。

另一方面，美國還宣布，鄰國加拿大和墨西哥製造的產品將享有免稅優惠，目前兩國的進口量不到 1%。過去四年美國太陽能面板產能增加兩倍，晶科能源 (JKS-US)、Hanwha Q Cells 和 LG 等供應商都赴美設廠以應對關稅。

中國商務部對於美國太陽能貿易新政感到不滿，當局表示，美國政府不顧國內外產業的反對，堅持延長該政策，這不僅無助發展美國太陽能產業，還扭曲太陽能、綠能國際貿易的公平秩序。

中國表示，希望美國採取「具體行動」，促進綠能產品自由貿易。不過，在國際保護主義抬頭，以及國內需求不斷成長的推動下，中國太陽能製造商近年來開始聚焦於中國國內市場。

去年中國太陽能發電量大幅增加 54.9 GW，達 306.6 GW，該國目標 2030 年風能和太陽能總發電量將從去年年底的 635 GW 增加到 1200 GW。