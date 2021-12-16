加州新提案重挫太陽能股 小摩：市場拋售過頭！原因有三

太陽能股票週二大幅下跌，係因美國加州推行新規定，將使屋主自屋頂面板發電的成本變貴。然而，一位分析師認為拋售幅度太大，令太陽能開發商股現在折價的程度似乎讓未來太過黯淡。

加州公用事業委員會 (CPUC) 提議，安裝太陽能屋頂的房主每月須支付平均約 40 美元的電網費，且太陽能板屋主將沒用到的發電量送回電網時，所獲得的價金將會減少。

總而言之，在屋頂上安裝太陽能板的價值將不再那麼有吸引力，幾位分析師表示，屋主可能不願增加面板。太陽能開發商 Sunrun (RUN-US)、SunPower (SPWR-US) 和 Sunnova Energy International (NOVA-US) 週二均重挫 10% 以上，週三持續下跌，但速度已放緩。

然而，摩根大通分析師 Mark Strouse 認為，以當前股價水準而言，Sunrun 和 Sunnova 具有買進的吸引力，因為投資者不再對其成長前景抱持太多信心。 (他將 SunPower 評級為減持，認為該公司過去的執行情況參差不齊。)

Strouse 表示：「將 Sunrun 和 Sunnova 的估值與其現有的經營資產組合相比，這兩檔股票的本益比約較過去一年的均值下降 25%，換句話說，不含現有經營資產的價值，這些股票的未來成長價值較一年前的水準低了約 50%。」

「我們認為，加州約佔 Sunrun 成長的 40%，而對 Sunnova 的成長占比約 20%，所以就算整個加州市場都處於最壞的狀況，未來成長價值下滑 50% 還是太過頭了。」

太陽能股向來振幅很大，有時是因為政府政策影響。今年迄今 Sunrun 下跌了 50%，而 Sunnova 下跌了 36%，但這兩檔在 2020 年股價都 4 倍跳。Strouse 認為 Sunrun 可以自當前的 35 美元上升至 86 美元，而 Sunnova 可自現行股價 29 美元翻升至 66 美元。

Strouse 認為市場太過悲觀的第二個原因是，該提案可能不會倍照單全收。 事實上，該提案委員在年底之前就會離職，接任者或許有利於產業。

「我們預期，當地政要和太陽能產業參與者還會大打媒體戰，最終定案可能會有更有利的條件。」Strouse 說。

第三，他認為屋主也可藉由一些手段避開新規則，或許可在其太陽能系統中，增加電池儲存，以斷開與電網的連接。電池系統是太陽能公司最大成長機會其中之一。