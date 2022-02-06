鴻海助攻Lordstown 電動皮卡Endurance進入試產測試階段

Lordstown電動皮卡Endurance進入試產測試階段。(圖：翻攝Lordstown臉書)
Lordstown電動皮卡Endurance進入試產測試階段。(圖：翻攝Lordstown臉書)

美國電動車新創公司 Lordstown(RIDE-US) 宣布，在合作夥伴鴻海 (2317-TW) 的協助下，電動皮卡 Endurance 目前正在小量試產 (Pre-Production)，並邁入測試階段。

Lordstown 在官方臉書貼出多張 Endurance 在生產線上的照片，並表示試產車正從組裝進入多樣化的測試環境，將能證明車輛的耐用性、連接性和機動性，以及車隊客戶要求的性能標準。

雖然 Lordstown 在去年 11 月中旬曾表示，因為零組件短缺，以及供應鏈的挑戰，Endurance 交車時程將延後，但隨著官方釋出正面消息，外界也看好，Endurance 可望如鴻海預期在下半年量產交付。

Lordstown 也特別感謝與鴻海的合作關係，推進 Endurance 進度；據了解，Endurance 是在鴻海先前向 Lordstown 購買的俄亥俄州廠組裝，而該廠未來也將會替鴻海另一客戶 Fisker 生產組裝電動車。

鴻海上月也透過子公司 Foxconn Assets Management LLC 增資 Foxconn EV Technology Inc.，交易金額 5000 萬美元、約新台幣 13.8 億元，被解讀是為了擴大俄州廠等海外造車布局。

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