英特爾力拼超車台積電 專家直指企業文化轉型難題

全球大鬧晶片荒讓半導體業大賺一筆，但英特爾 (INTC-US) 上季淨利卻年減 21%，不僅晶片設計落後超微 (AMD-US)，晶片生產也落後台積電 (2330-TW)。企管專家分析英特爾為何從遙遙領先到落後同業，並把關鍵指向難以快速扭轉沿襲已久的企業文化。

MarketWatch 報導，英特爾一直是全球最大晶片製造商，直到 2021 年被三星取代。雖然三星主要業務是記憶體晶片，和英特爾的微處理器不同，卻仍是英特爾地位衰落的象徵，瑞士洛桑管理學院 (IMD) 的「未來整備度指標」也顯示，英特爾在科技業的排名落到第 16 位。

IMD 管理與創新教授俞昊 (Howard Yu) 在 MarketWatch 專欄中指出，英特爾靠著自行包辦晶片設計和生產的模式，在電腦處理器市場取得巨大成功，直到發生典型的「破壞性創新」，英特爾沒有把握住行動設備起飛的大好機會，讓台積電順勢彎道超車。

台積電 IP 資料庫龐大

俞昊表示，英特爾當年選擇專注在高利潤、高品質晶片市場，把行動裝置晶片市場讓給競爭對手，導致英特爾漸漸地只能設法守住昂貴、耗電的電腦中央處理器 (CPU) 市場。

同時，隨著高通和蘋果向台積電下單，台積電因而在線上建立起強大的智慧財產權 (IP) 資料庫，包括自己和所屬價值鏈其他供應商的 IP。

如此一來，台積電可迅速告知客戶，從製造角度來看那些可行，並把這些知識融入設計規則。這種「資訊透明」讓台積電客戶可以從現有「選單」找到可用的東西，並把產品設計發揮到極致。

專家表示，台積電已建立起半導體業最可觀的「虛擬晶圓廠」。(圖: AFP)

俞昊表示，台積電的智財資料庫已經逐漸成為整個半導體產業最龐大的一個，而且最厲害的是，工作流程協調都是透過「虛擬晶圓廠」(virtual foundry) 在線上完成，而這座虛擬晶圓廠包括效能模擬、電腦模型、即時回饋。在經年累月的優化下，台積電逐漸侵蝕英特爾的優勢。

台積電無需承擔推出新晶片的風險

台積電也無須承擔推出新晶片的風險，專心精進製造能力即可。舉例來說，假如某個高通的產品失敗，超微的產品仍有成功的機會，台積電只需在客戶之間切換產能。

對晶片設計公司來說，外包給台積電代表可以在設計方面大膽行動，如果晶片賣不好，可以隨時喊停，把剩下的問題丟給負責生產的台積電。這正是輝達 (NVDA-US) 從繪圖晶片變身人工智慧 (AI) 應用晶片佼佼者的策略，也是超微起死回生的關鍵。

企業文化轉型要快

反觀英特爾仍須確保每一種產品都有足夠的產量餵養每座工廠，英特爾在經營方面因而變得愈來愈保守。

英特爾的毛利 (總營收扣除總生產成本) 十年來一路下滑。對科技公司來說，最大危險在於無法盡快開發出領先的產品，只能退回到銷售大宗產品的處境。

俞昊指出，對英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 來說，挑戰在於如何快速扭轉過去以自給自足為傲的公司文化？季辛格宣告要重振代工業務，但如何能花一年就轉型為協作組織，而不必耗費十年光陰，仍是有待回答的問題。