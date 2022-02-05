美眾議院通過3500億美元美國競爭法 與參院版本整合面臨挑戰

美國眾議院周五 (4 日) 以小幅差距批准 3500 億美元「2022 年美國競爭法」(America COMPETES Act of 2022)，將強化美國抗衡中國競爭力，並加強美國半導體製造能力，但接下來與參院版本的折衝與妥協將是挑戰。

民主黨主導的眾議院以 222 張贊成票對 210 張反對票通過法案，一名共和黨議員投下贊成票，不過也有一名民主黨議員倒戈投下反對票。眾院提案將與參院去年通過、規模 2500 億美元的「美國創新與競爭法」(USICA) 整合，並獲得國會支持，才能送交總統拜登簽署立法。

眾院版本法案授權 3500 億美元的資金，包括 520 億美元用來補助晶片生產；1600 億美元投入科學研發和創新；450 億美元為期六年確保關鍵物品在本土生產等。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 在法案通過後表示：「法案每拖延一天，就會提高美國面臨的國安風險。希望各位盡快找到共通點... 這應該是幾個禮拜就解決的事情，別花上好幾個月。」

雷蒙多呼籲參眾兩院在整合法案方面別拖延。(圖: AFP)

整合法案的挑戰

雷蒙多指出，法案整合最大癥結在於貿易政策的改變。眾院版法案還將針對美企在中國跨境投資的新監管措施，並把低附加價值產品從中國進入美國而無須關稅的漏洞修補起來。

華爾街日報 (WSJ) 分析，眾院和參院版本法案間的差異，將使談判更複雜。例如，在透過科學研發因應外國威脅的部分，參議院著重在人工智慧 (AI) 和量子運算等先進技術，眾院則賦予科學領域官員更多彈性，把目標放在來自全球而非只有中國的威脅。

此外，眾院版法案納入共和黨反對擴大支出的氣候變遷和人權支出，例如授權 80 億美元資金給綠色氣候基金，幫助開發中國家因應氣候變遷。

眾院版法案並呼籲強化美台雙邊關係，呼籲美國國務卿尋求協商，將我駐美代表處名稱從「台北經濟文化代表處」，正式更名為「台灣駐美代表處」。

法案發起人表示，雖然眾院版總支出約 3500 億美元，但並非全部都是新的支出，因此對財政影響較小。共和黨人則指責，由於拜登 2 兆美元「重建美好未來」(BBB) 法案在參院闖關失敗，眾院民主黨人利用美國競爭法，作為通過不相干支出的方式。