〈紐約匯市〉英、歐央行會議將召開 美元回落 歐元和英鎊走強

聯準會 (Fed) 官員們沒有公開支持 3 月份升息 2 碼的預期，加上近期俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，儘管週一 (31 日) 美元兌一籃子貨幣回落，但仍處於強勢水平。隨著英國與歐洲央行會議即將召開，歐元和英鎊走強。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.59% 至 96.64，最低觸及 96.52，最高來到 97.30。

本週市場將焦點放在歐洲、英國央行利率會議，以及包括週五 (4 日) 釋出的非農就業報等經濟數據。外界預期，今年 1 月份美國就業人數將增加 153,000 個，低於 12 月份的 199,000 個，失業率穩定在 3.9%。

美元指數接近一年半高位，摩根大通證券全球外匯策略執行董事 Daniel Hui 稱，美元的上漲空間仍大，市場將處於某種價格發現模式，而且通常美元高點出現在聯準會升息後的 1 到 2 個月左右。

美國銀行策略師指出，美元指數上週接近 97.50 價格測試阻力位，該指數現在開始看空回調，可能達到 96.70 支撐位，不過看空修正不會持續太久。

隨著交易員為英國央行週四利率會議做好準備，經濟學家大多預計，英國央行將在 2 月 3 日將主要政策利率從 0.25% 上調至 0.5%，英鎊兌美元週一持穩於 1.3440 左右，連續第二個交易日走升，分析師認為英國央行鷹派預期已被市場定價。

歐洲央行 (ECB) 也將於週四召開利率會議，預計將不會出現任何政策變化，因此可能不會對市場產生太大影響，分析師認為英國央行升息若成真，將擴大英國與歐洲央行的政策分歧，這可能會促使歐元兌英鎊承壓。

澳幣在週一驟升 1.06% 之後幾乎沒有變化，報 1 澳幣兌 0.7067 美元，創去年 6 月初以來最大漲幅。澳洲去年第四季核心年通膨率 1.3%，創下 2014 年以來新高，市場認為澳洲央行空將提早升息，促使澳幣空頭回補。道明證券分析師指出，澳洲央行保持鴿派立場是不切實際且不太可能的想法，該投行預測澳洲央行將在 8 月或更早升息。

美元兌日圓收復 115.00，終止連續兩個交易日跌勢。日本財務省副大臣 Masato Kanda 週一表示，在去年穩步走高後，日圓走勢現在似乎缺乏明確的方向感，日圓貶值對日本經濟有利有弊，由於日本出口模式變化與進口依賴增加，出口量的提振現在比過去要小，但缺點是提高能源和食品進口成本，從而增加家庭負擔。

比特幣 (BTC) 週一下跌 2.9% 至 3.6 萬美元左右，隨後收復失地，重新站上 3.8 萬美元大關，月跌幅超過 18%，創 2018 年 1 月的 29% 跌幅以來最糟糕的一年開局。

截至台灣時間週二 (1 日) 下午 10 時許價格：