亞特蘭大Fed總裁：若通膨高居不下 升息幅度可能擴大至2碼

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）日前接受《金融時報》採訪時表示，如果通膨依舊居高不下，美國聯準會（Fed）可能將升息幅度擴大至 0.5 個百分點（2 碼）。

波斯提克持鷹派觀點，認為應該在 2020 年升息 3 次，每次 25 個基點（1 碼），第一次升息將在 3 月進行，並表時如果經濟數據證明有必要，可能會採取更激進的措施。

他的這番言論意味著，在 2022 年剩下的 7 次利率會議上，Fed 都有可能升息，甚至可能將聯邦基金利率提高 0.5 個百分點，這是其正常水平的一倍。

波斯提克周五（28 日）說：「如果數據顯示，形勢已經發展到需要或「將」適合升息 50 個基點的地步，那麼我將傾向這種觀點...... 如果升息在接下來的會議中是有意義的，我可以接受。」

他補充說，在考慮對利率預測時，也密切關注消費者物價指數（CPI）月增幅是否放緩，以及是否有近一步證據表明，薪水上漲並未對通膨產生的實質性的推動作用，並指出周五公布的最新就業成本指數（ECI）報告感到鼓舞，預計未來薪水成長將放緩。ECI 去年第 4 季上升 1%，低於預估的 1.2%，也比第 3 季時的 1.3% 升幅下降。

波斯提克的言論與 Fed 主席鮑爾的言論相呼應，鮑爾本周表示不排除採取最有強而有力的政策措施來抑制通膨的可能性，目前美國的通膨率正處在 40 年來最高點。

鮑爾曾說 Fed 將保持「謙虛而靈活」，意味著 Fed 的政策正「逐漸偏離」2020 年受疫情影響而實施的超寬鬆貨幣政策。

因此，市場先前預估也發生變化，交易員目前預估，Fed 今年還會再升息 25 個基點（1 碼），總計升息 5 個基點（5 碼）。

此外，Fed 鷹派立場令全球市場不安，導至本月出現極端波動，美股大幅下挫，然而波斯提克並未感到擔憂，認為這是 Fed 開始回撤支持措施的自然反應，同時也駁斥 Fed 升息幅度過大、升息方式會迫害經濟的說法，認為即便 3 次升息，政策仍處於非常關松的空間，經濟成長不會受到太多限制。

波斯提克支持 Fed 在不損害市場功能的情況下，「盡快」削減其 9 兆美元的資產負債表，而且儘管通膨攀升，但對美國未來幾個月經濟表現仍感「樂觀」。