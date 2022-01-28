〈紐約匯市〉受鷹派Fed鼓舞 美元指數突破97逼近一年半高點 

美元兌一籃子貨幣周四 (27 日) 勁揚至 2020 年 7 月來的高點，主要受益於聯準會 (Fed) 可能加速升息。歐元、澳幣皆重挫，人民幣寫下去年 7 月迄今最大貶幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.8%、突破 97.299，是 2020 年 7 月來最高點，也是兩個多月以來最大單日漲幅。

歐元兌美元重挫 0.95% 至 1.1133 美元，是 2020 年 6 月最低。美元對紐元升至逾一年高點，對澳幣勁揚超過 1%、觸及七周高點，對新興市場貨幣也普遍強勁。

日圓依然低迷，繼周三貶值 0.7% 之後，周四再貶 0.49%，報 115.21 日圓兌 1 美元。

Fed 在 1 月政策會議中透露，準備 3 月開始升息，以對抗狂飆的通膨，貨幣市場甚至開始預測今年可能有五次每次 25 個基點 (1 碼) 的調升幅度。

OANDA 高級市場分析師 Ed Moya 說，積極升息的可能性，讓全球資產重新洗牌，「沒人知道 Fed 會走多遠，因為我們不知道通膨何時才會真正觸頂。」

樂觀一派仍認為，通膨將在今年年中之前消退，但 Moya 表示，假如通膨加劇並促使 Fed 更積極打壓，就有可能讓美元進一步上揚。

Fed 在 1 月決策聲明中暗示 3 月升息，其實在市場意料之中，聲明也重申會在縮減資產負債表之前，先結束購債計畫。不過聲明顯示，Fed 認為比原先預期「更快或更早」提高聯邦基金利率，或許有其必要。

Fed 主席鮑爾稍後在記者會中回應提問時說，目前還沒有做出決定，但有關是否考慮一次升息 50 個基點，他並未完全排除這個可能性。

Fed 的一切行動中主要還是得看美國經濟發展。美國商務部周四公布，美國國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 6.9%，2021 全年成長率為 5.7%，是 1984 年以來最強。

強勁的經濟成長足以支持 Fed 在 3 月升息，但 Natixis 美國首席經濟學家 Joe LaVorgna 分析，GDP 數據背後將近四分之三來自企業庫存重建，這不是強勁經濟該有的情況。

美國短天期公債殖利率上揚助長美元氣勢，該利率通常反映市場對短期利率預期，2 年期公債殖利率周四盤中上揚 7.9 個基點至 1.170%。

盧布反彈，但人民幣低迷

俄羅斯盧布從周三的 15 個月低點反彈，俄羅斯表示，與烏克蘭開戰「連只是萌芽的想法都令人無法接受」，沖淡了近期的緊張局勢。盧布對美元上揚 2.09% 至 77.77 盧布兌 1 美元。

人民幣受到中國經濟數據影響而受創。中國周四公布，12 月規模以上工業企業利潤年增率放緩至 4.2%，升高了中國經濟需要政策支持的可能性。

加密貨幣方面，比特幣下跌 1.5% 至 36276 美元。

截至周五 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：