〈紐約匯市〉鮑爾支持3月升息且不排除每個月升 美元攀抵五周高點

美元兌一籃子貨幣周三 (26 日) 升抵五周高點，主因聯準會 (Fed) 在 1 月貨幣政策會議後召開記者會，暗示 3 月將升息，之後開始大幅縮減資產負債表。加幣走貶，因加拿大央行 (BoC) 同日開會未如市場預期般宣布升息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.53%、突破 96.5，是去年 11 月 22 日以來新高。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議保持基準利率不變，重申將在 3 月結束購債計畫，並暗示將在 3 月升息，在記者會中，主席鮑爾並未排除每次開會都升息的可能性。Fed 這次還額外釋出有關縮表原則的聲明，可能在開始升息不久後開始縮表。

鮑爾說，Fed 在調整貨幣政策時會保持開放的心態，避免通膨變得根深蒂固，「我們將保持謙卑和靈活。」

Fed 最新談話引發市場不確定性，市場對於縮表計畫仍有許多疑問。道瓊在記者會開始不久後翻黑，回吐稍早超過 500 點的漲幅，原本平靜的美國公債殖利率大幅上揚，10 年期殖利率突破 1.85%

Ameriprise Financial 首席經濟學家 Russell Price 說：「關於資產負債表的到期退出，聲明仍有許多未解答的問題。聲明提到的縮表訊息，讓我們把目光放到 6 月。」

美元強勢之際，歐元、日圓、瑞郎皆走弱。歐元兌美元貶值 0.51% 至 1.1241 美元，日圓兌美元貶 0.64%，報 114.58 日圓兌 1 美元。

加幣走軟，兌美元貶值 0.35% 至 1.27 加幣兌 1 美元。加拿大央行周三宣布基準利率保持在 0.25%，令一些期待升息的分析師感到意外。加拿大央行表示，國內經濟已經不再需要央行幫忙減緩疫情的衝擊，很快就會升息。

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