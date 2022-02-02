〈紐約匯市〉美PMI數據疲弱+Fed鷹派轉弱 美元自近期高點連跌二日

由於聯準會部分官員出面反對今年激進的升息，且美國製造業數據低於預期，提高匯市風險胃納程度，美元周二 (1 日) 已自 19 個月以來高點連二日下跌，澳幣、歐元、英鎊等風險敏感貨幣走揚。

在全球股市 1 月下跌近 5% 後，2 月至今有略為走強的趨勢，而原本鷹派的貨幣市場預期也出現變化。聯準會官員周一紛紛表示，3 月升息已勢在必行，不過，未來發展則持謹慎態度，在通膨前景不確定的情況下將保留政策的彈性。

費城聯準銀行總裁 Patrick Harker 對貨幣政策態度也轉為謹慎，他認為，今年聯準會應升息 4 次，每次 25 個基點，只有通膨未能緩解才將採取更激進的行動，且不認為 3 月聯準會將會一次升息 50 個基點。

Navellier and Associates 投資長 Louis Navellier 表示，近期這些言論意味著 「Fed Put」的論點仍存在，即市場劇烈下跌時，聯準會傾向於採取寬鬆貨幣政策、延後升息等舉措來支撐資產價格。

據 Refinitiv 的數據，市場預估升息 50 個基點的機率較上周的 32% 下滑至 16%。

在聯準會制止市場預期升息失控之際，全球其他國家央行已經啟動升息或推出貨幣緊縮政策。挪威、紐西蘭與英國央行都已宣布升息，並暗示將進一步提高利率。

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深市場經濟學家 Jonas Goltermann 表示，鑒於美國與其他國家殖利率差近期開始有利於美國，美元未能持續走高著實令人困惑，其中可能關鍵在於，近期聯準會立場轉變與其他開發經濟體央行一致，拖累美元升勢。

周二紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3% 至 96.42 點，自上周創下 19 個月高點後，美元本周至今皆已下跌收場。

美元指數 (圖: 鉅亨網)

除升息預期踩剎車外，美國周二公布的經濟數據低於市場預期，加劇美元的跌勢。受到 Omicron 病毒蔓延， 1 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 低於預期，降至 57.6，跌至 14 個月低點，美國建築支出也低於預期，下降 0.2%。

美元走弱情況下，歐元尾盤上漲 0.19% 至 1.1244 美元。市場部分人士認為，升息進度上，歐洲央行 (ECB) 和聯準會之間的差異可能會縮小，此時歐元可能具吸引力。德國周一的通膨數據遠高於預期，1 月消費者物價年增 5.1%，可能驅使 ECB 提前轉鷹。

澳幣尾盤上漲 0.6%，報 0.7114 美元；英鎊上漲 0.5% 至 1.3517 美元，美元兌日圓則下跌 0.39% 至 115.15 日圓。

加密貨幣方面，經歷大跌後近期市場預估加密貨幣即將觸底，比特幣周兩周來首次突破 39000 美元，截至截稿前 24 小時內上漲 0.31% 至 38705.87 美元；以太幣則上漲 3.33% 至 2789.34 美元。

截至周三 (2 日) 台灣時間約 8:00 價格：