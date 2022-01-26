〈紐約匯市〉緊盯俄烏情勢 美元獲提振 歐元貶至一個月低點  

俄烏局勢緊張，投資人轉向美元避險，美元兌一籃子貨幣周二 (25 日) 處於兩周高點，歐元則走低並觸及一個月低點。美國聯準會 (Fed) 將在周三公布收緊貨幣政策的細節，也支撐美元。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.097%，回吐稍早部分漲幅。

歐元貶值 0.23% 至 1.1297 美元，避險日圓兌美元升值 0.01% 至 113.92 日圓。

西方國家領導人正加快準備工作，以因應俄羅斯可能對烏克蘭採取軍事行動的那一刻。目前美國已有 8500 軍力進入戒備狀態，如果局勢升級，將被部署到歐洲，這令俄羅斯高度關切。

北約 (NATO) 周一表示軍隊正處於待命狀態，並已向東歐派遣更多軍艦和戰機。

瑞士信貸外匯策略主管 Alvise Marino 說，烏克蘭的緊張局勢讓歐元和歐洲能源供給等面臨風險，至於美元相對強勢，主要支撐來自 Fed 收緊政策。

Marino 說：「市場原本預估 Fed 會在 2022 年升息一次，現在預估會升息四次，帶動美元這三個月以來走高。由於整體股市疲弱、風險胃口收斂，這個趨勢從上周三以來加速了一些。」

Marino 表示，由於其他國家央行也準備升息，美元波動性已經減弱，標普 500 指數的波動率指數 (VIX) 今年來則已翻倍上漲。

BDSwiss 控股公司投資研究部門主管 Marsharll Gittler 說，美元的強勢，凸顯該貨幣終究是個避險貨幣。

分析師對 Fed 此次會議的看法不太一致，德意志銀行表示，未來幾個月可能會出現鷹派意外，今年可能升息六、七次。但荷蘭國際銀行 (ING) 認為，如果 Fed 縮表的舉措足以大幅促進貨幣正常化的過程，升息次數預估可能遭調降。

聯邦基金利率期貨的走勢，已經完全消化 Fed 將在 3 月升息 25 個基點、今年再升息三次的可能性。

隨著美股跌幅在尾盤收斂，比特幣反彈 0.78% 至 37010 美元，以太幣上漲 0.47% 至 2454.91 美元。

截至周三 (26 日) 台灣時間約 6:00 價格：