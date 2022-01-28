科技股拋售潮預告美好時光即將結束？

外媒週五 (28 日) 報導，過去一年風投機構貢獻史無前例的資金，投入生物科技、半導體和資訊科技等領域，隨著今年科技股拋售潮襲來，聯準會即將升息，投資人擔憂，這似乎預告美股的美好時光即將結束。

CB Insights 最新發布報告顯示，2021 年全球風投融資達 6210 億美元，較 2020 年的 2940 億美元增長逾一倍，而價值 10 億美元或以上的「獨角獸」企業數量增長 69% 至 959 家。

獨角獸 (Unicorn) 是指成立不到十年，但估值超過 10 億美元，且仍未在上市的科技創業公司。

在聯準會超寬鬆政策、新冠疫情驅動加速雲端部署及資訊數位化，諸如譽為「下一個 Google」的美國支付新創 Stripe、瑞典金融科技公司 Klarna 等初創企業吸引了大量資金，其估值飆升至數百億美元，成為上市即暴漲的新貴。

隨著今年聯準會宣布很快就會升息，以冷卻居高不下的通膨，那些高成長科技企業的投資人正在退縮。今年迄今為止，那指達克綜合指數已下跌超過 15%，因為緊縮貨幣政策的擔憂，促使資金從成長股轉向金融股等將受益於更高利率的行業。

聯準會緊縮貨幣政策的擔憂，促使資金從成長股轉向金融股等將受益於更高利率的行業 (圖片：AFP)

風險投資人擔心，隨著科技股跌跌不休，去年美股榮景可能不會持續到今年，恐將重演網際網路泡沫 (dot-com 泡沫) 事件，而且人們長期來一直擔心美股存在泡沫。

Blossom Capital 創始人 Ophelia Brown 研判，無論是公開上市還是非公開交易的科技股，部分個股的拋售反應都有些過頭，鑒於非公開市場上可獲得的大量現金，大多數初創企業應能承受經濟週期的變化。

Brown 指出，大多數公司都有非常充足的資金，除非他們完全不顧後果地使用現金，否則他們應該能夠撐住。

CRV 合夥人 Saar Gur 認為，市場將看到更多初創上市企業估值縮水，更難完成許多後期融資，因為如果沒有更多的業務進展，就不會看到企業快速積累獲利。Gur 緩和道，這些股票前景也並非完全悲觀，這個系統充滿資本，優質的企業將仍能籌集到資金。

Hoxton Ventures 合夥人 Hussein Kanji 認為，隨著流動性趨緊，一些私營的科技企業可能會暫停 IPO 計畫，但 SPAC (特殊目的收購公司) 仍有大量資金處於觀望狀態。

Brown 不確定目前科技股暴跌將是類似於網際網路泡沫時期的修正，還是僅僅只是暫時現象，但他認為，要影響初創科技企業還需一段時間，這些公司在某種程度上一直受到保護，不受公開市場的影響。此外，企業併購可能為那些擱置上市計畫的公司另闢捷徑。