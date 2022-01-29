快撿便宜！分析師：蘋果「黃金買入機會」來臨

華爾街分析師週五 (28 日) 研判，靚亮的蘋果財報公布後，投資人應進場買入股價已受創的蘋果，這是蘋果的黃金買入機會。

蘋果 (AAPL-US) 已自 1 月初的創紀錄高點 182.94 美元回落至 159.22 美元 (週四收盤價)，同時市值自 3 兆美元高點跌落到 2.6 兆美元左右。

蘋果公佈 2022 會計年度第一季財報 (截至 2021 年 12 月 25 日為止)，受到購物旺季需求和中國銷售暢旺的激勵，蘋果營收年增 11% 至 1239.45 億美元，創史上最高，獲利首次突破 300 億美元達 346.3 億美元，iPhone、Mac、穿戴和居家、服務等四大項產品業績拿下單季最佳成績。

展望未來，蘋果執行長庫克指出，隨著供應鏈問題改善，預計第二季營收將比去年同期更高，預測毛利率落在 42.5% 至 43.5 % 之間。

KeyBanc 資本市場分析師 Brandon Nispel 和 Evan Young 指出，克服疫情帶來的供應鏈困境後，蘋果本季財測樂觀到足以讓華爾街滿意。KeyBanc 維持蘋果「增持」評級和目標價 191 美元。

兩位分析師指出：「Mac 和 iPhone 提升了產品營收，過去一年付費訂閱戶來到 7.85 億，推動服務業務增長和利潤率上升。今年第二季財測優於市場共識，而且重要的是，已安裝的活躍設備基礎以 9% 的穩健速度增長。」

他們認為：「蘋果正處於 5G 手機升級週期的早期階段，這可能會持續幾年，該公司似乎處於提高 iPhone 營收的良好位置，服務業務可能會以數倍速增長，這應該會帶來強勁的利潤。」

CFRA Research 高級股票分析師 Angelo Zino 指出：「蘋果持續的 5G 升級週期和中國市場的驚人市占成長是由 iPhone 13 的強勁需求所推動。蘋果持續展示出強大的定價能力，推出優良的產品組合，以實現更高的利潤。」