美股凜冬已至！投資人該怎麼做？

美股正經歷自 2020 年 3 月以來最嚴重的崩跌，華爾街分析師預測美股還會進一步下跌，並給出因應建議。

投資人為俄羅斯入侵烏克蘭風險、中東動盪、聯準會 (Fed) 本週重申其鷹派政策做好準備，美股週一開盤大屠殺。

盤中截稿前，道瓊狂瀉近 900 點，標普指數跌逾 3%，陷入修正區，那斯達克 100 指數下跌超過 4%，羅素 2000 指數從歷史高點暴跌 20%，小型股有望進入熊市，恐慌指數 VIX 一度觸及 37.95，比特幣暴跌，市場轉向美債和美元避險。

投行警告稱，升息衝擊和下半年衰退恐慌，對股市來說，今年將是糟糕的一年。

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 在一份報告中寫道，股市凜冬已至，在聯準會貨幣政策趨和經濟成長減速的環境下，拋售潮可能還會繼續。

Wilson 表示：「我們一直在關注 PMI (採購經理人指數) 和 (財報) 獲利修正的廣度，以尋找經濟放緩觸底的跡象，目前還有很長的一段路要走，而股市還沒有反映這一點。」

美股開盤大屠殺，盤中截稿前，標普指數跌逾 2%，陷入修正區，那斯達克 100 指數一度下跌 3.1%，羅素 2000 指數從歷史高點暴跌 20% (圖片：AFP)

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 稱，聯準會「歇斯底里地」落後於通膨曲線，應該在本週會議上升息。

Hartnett 建議做多波動性、優質股票，並在金融狀況趨緊時採取防禦性策略。

股神巴菲特曾說過：「海水退潮後，就知道誰在裸泳了。」摩根士丹利投資管理公司高級投資組合經理 Andrew Slimmon 表示，投資人應避免逢低買進昂貴的成長股，因為「一旦退潮，這些股票會持續低迷很長時間。」

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，當前的市場低迷視為「非常典型的暴跌。」季節性因素也可能造成影響，股市在總統任期的第二年往往表現不佳。

Stovall 告誡投資人不要輕率行事，什麼都不做通常是最好的策略。

Stovall 稱：「市場低迷時期的最佳策略可能根本就沒有策略，但這完全取決於投資人的風險承受能力和時間範圍。」

不過，Stovall 也指出，諸如必需消費品、公用事業和能源等防禦性類股通常會提供豐厚的股息，以及特別股等高收益投資，對於那些在可能出現更大波動時尋求避險的投資者來說，可能是不錯的選擇。