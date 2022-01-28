〈財報〉卡特彼勒Q4淨利翻倍成長 盤前仍挫2%

「景氣金絲雀」卡特彼勒 (Caterpillar)(開拓重工) 周五 (28 日) 公布上季財報，隨著全球經濟自疫情觸底反彈，重型機具和營建設備需求回溫，Q4 營收和獲利均優預期，獲利更較去年同期翻倍，但盤前股價仍挫逾 2%。

卡特彼勒獲利已連續 7 季優於市場預期，但過去 6 次取得佳績時，卻有 5 次股價下滑。財報公布後，卡特彼勒 (CAT-US) 周五美股盤前跌逾 2%。

Q4 財報關鍵數據：

營收：138 億美元，年增 23%，優於 Refinitiv 預期的 131.5 億美元

營業利潤率：11.7%，低於去年同期的 12.3%

淨利：21.2 億美元，年增 172％

調整後 EPS：2.69 美元，高於去年同期的 2.12 美元，優於預期的 2.27 美元

2021 年全年財報數據：

銷售額：510 億美元，年增 22.3%

營業利潤率：13.5%，高於去年同期的 10.9%

調整後 EPS：10.81 美元，高於去年同期的 6.56 美元

卡特彼勒 Q4 營業利潤率較去年同期下滑，主要受製造成本上升影響。

按部門表現來看，在終端需求回升與漲價帶動下，建築工程部門 Q4 收入年增 27%，至 57 億美元，礦業部門收入年增 27%，至 27.6 億美元，能源和運輸部門收入年增 19%，至 57 億美元，金融產品收入年增 5%，至 7 億美元。

卡特彼勒管理層已在台灣時間 20:30 召開電話會議，投資人將尋找有關今年設備需求、產品定價以及成本的消息。