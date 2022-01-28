〈美股早盤〉美股續震盪 道瓊跌逾200點、蘋果逆勢揚逾2%

過去一周歷經震盪走勢後，美股周五 (28 日) 開盤走低，恐面臨近 2 年來最糟單月表現。截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.8%，那斯達克綜合指數跌 0.3％，標普 500 指數跌 0.5％，費城半導體指數跌 1.4％。受惠於亮眼財報，蘋果 (AAPL-US) 開盤後漲逾 2%。

那斯達克綜合指數面臨 2012 年 11 月以來最長單周跌勢，該指數截至周四跌幅達 3%，且本月迄今已跌約 14%，有望寫下 2008 年金融危機以來單月最差表現。

大型科技股開盤普遍小跌，蘋果 (AAPL-US) 逆勢揚逾 2%，該公司昨盤後公布亮眼財報，營收獲利雙創新高。特斯拉 (TSLA-US) 在伍德 (Cathie Wood) 逢低承接後，股價開高走低，截稿前慘跌 3%。

經濟數據面，美國 12 月 PCE 物價指數年增 5.8%，創 1982 年以來最大增幅，聯準會 (Fed) 高度關注的核心 PCE，則較去年同期增長 4.9%，略高於市場預期的 4.8%。按月來看，12 月 PCE 增幅下滑至 0.4%，核心 PCE 月增率報 0.5%，符合預期。

此外，受 Omicron 變異株侵襲，美國 12 月消費者支出下滑 0.6%。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.827％，美元小跌 0.2%。

今日財報部分，雪佛龍 (CVX-US) 雖公布上季獲利成長，但仍不及預期，開盤跌逾 4％；卡特彼勒 (CAT-US) 公布成本上揚拖累利潤表現後，開盤也跌約 4％。

其他消息面，在美國政府警告俄羅斯入侵烏克蘭的風險後，俄羅斯外交部長 Sergey Lavrov 周五表示，俄羅斯不打算發動戰爭，但也嚴詞表示，不允許俄羅斯利益遭到忽視。

截至台北時間周五 (28 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 271.42 點或 - 0.79%，暫報 33889.36 點

那斯達克綜合指數下跌 40.47 點 - 0.30%，暫報 13317.57 點

標普 500 指數下跌 23.33 點或 - 0.54%，暫報 4303.18 點

費半下跌 42.53 點或 - 1.42%，暫報 3198.09 點

台積電 ADR 上漲 0.63% 至每股 117.11 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.827％

紐約輕原油上漲 2.02％ 至每桶 88.36 美元

布蘭特原油上漲 1.88% 至每桶 91.02 美元

黃金下跌 0.38% 至每盎司 1788.20 美元

美元指數下跌至 97.08

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

卡特彼勒 (CAT-US) 早盤下跌 4.01％，至 203.73 美元。

即使面對供應鏈瓶頸，卡特彼勒盤前公布上季營收仍年增 23%，調整後 EPS 報 2.69 美元，雙雙優於預期，但成本上升導致利潤率較去年同期下滑。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤下跌 4.06％，至 129.88 美元。

能源價格飆升下，雪佛龍公布上季營收達 481 億美元，勝過預期，獲利表現意外遜於預期，調整後 EPS 報 2.56 美元，低於共識預期的 3.12 美元。

Robinhood(HOOD-US) 早盤下跌 13.62％，至 10.03 美元。

Robinhood 周四盤後公布上季淨損 4.23 億美元，月活躍用戶數較 Q3 減少至 1730 萬，均遜於市場預期，且 Q1 營收財測不佳。

關鍵經濟數據：

美國 12 月 PCE 物價指數年增率報 5.8％，預期 5.8%，前值 5.7%

美國 12 月 PCE 物價指數月增率報 0.4％，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 12 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.9％，預期 4.8%，前值 4.7%

美國 12 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.5％，預期 0.5%，前值 0.5%

紅：核心 PCE 年增率，藍：PCE 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 公布美國 1 月密大消費者信心指數終值，預期 68.8，前值 68.8

華爾街分析：

巴克萊 (Barclay) 策略師 Emmanuel Cau 稱，流動性緊縮和增長放緩，代表市場波動將增加，當前的成長恐慌就像典型的週期中期階段，很多鷹派態度均獲得消化。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，交易員最擔心的是聯準會 3 月的升息幅度，當前市場噪音很大，部份市場參與者認為聯準會可能升息 50 個基點。