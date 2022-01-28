一文掌握蘋果財報：供應鏈瓶頸改善、Q2營收成長料遜於Q1、投資元宇宙

蘋果周四 (27 日) 盤後公布 2022 會計年度第 1 季 (12/25 止) 財報，營收創新高，獲利突破 300 億美元、寫單季紀錄，除了 iPad 以外所有產品的業績都成長，執行長庫克並預期供應鏈挑戰正在改善，激勵蘋果盤後應聲勁揚逾 4%，最高大漲 5.8% 至 168.38 美元。

要點一：供應鏈瓶頸正在改善

庫克表示，第 2 季 (3 月為止) 的供應鏈瓶頸正在改善，「大多數產品都遭遇供應鏈瓶頸，但我們預測，本季限制會比第 1 季和緩。」

他透露，第 1 季的供應鏈挑戰更甚第 4 季 (9 月為止)，「最大的問題是成熟製程節點晶片的供應，先進晶片供應的情況還行。」

要點二：本季營收料寫同期新高、但較上季減速

蘋果自疫情爆發以來連續好幾季不曾提供確切財報數字，不過庫克周四接受華爾街日報 (WSJ) 訪問時說，隨著供應鏈限制和緩，蘋果「本季 (會計年度第 2 季，止於 3 月) 營收將比去年同期高」。

財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 講得更明白，表示第 2 季營收將交出年比成長表現，並寫歷年同季營收新高，但營收可能比第 1 季減速，反映匯率變動和產品推出日期各異。

分析師預估蘋果第 2 季營收將超越 900 億美元。蘋果並預估，毛利率將介於 42.5% 到 43.5%。

梅斯特里說，供應鏈短缺情況舒緩之下，第 2 季折損的營收將少於 60 億美元，但他拒絕預測更遙遠的未來。

要點三：第 1 季營收獲利創新高

蘋果第 1 季營收年增 11% 至 1239 億美元，創歷史新高，獲利從去年同期的 287.6 億美元攀升到 346.3 億美元，是蘋果單季獲利首次突破 300 億美元。

F2021 Q1(12/25 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

稀釋後 EPS：2.10 美元 (年增 25%) vs. 1.89 美元

淨營收：1239 億美元 (年增 11%) vs. 1186.6 億美元

毛利率：43.8% vs. 41.7%

庫克把第 1 季破紀錄的業績，歸功於創新的產品和服務。蘋果在去年底推出多款新品，包括 iPhone 13、AirPod3、MacBook Pro 等。

他說：「我們的活躍裝機數突破 18 億部、再創新高，已開發和新興市場都締造新猷，除了 iPad 以外的所有產品營收都成長。」

要點四：iPhone 寫歷年購物季營收紀錄

蘋果最新財報涵蓋年底購物季，而且是 iPhone 13 開賣後第一個完整一季，從財報來看市場反應良好，iPhone 第 1 季營收年增 9% 至 716.3 億美元，是歷年最佳同期紀錄，且優於市場預期。

要點五：除 iPad 外所有產品營收都成長

iPad 第 1 季營收下滑且遜於市場預期，主因可能是因為蘋果無法生產足夠 iPad，選擇優先生產其他產品。蘋果 10 月曾警告，受制於供應鏈限制，預估 iPad 營收會下滑。

但其他各項領域的營收都成長，獲利最豐厚的服務營收年增 24%、使蘋果毛利率優於市場預期。硬體方面以 Mac 最強勁，營收年增 25%。

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：716.3 億美元 (年增 9%) vs. 683.4 億美元

Mac 營收：108.5 億美元 (年增 25%) vs. 95.2 億美元

iPad 營收：72.5 億美元 (年減 14%) vs. 81.8 億美元

其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：147 億美元 (年增 13%) vs. 145.9 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：195.2 億美元 (年增 24%) vs. 186.1 億美元

要點六：元宇宙相關投資

投資人期待蘋果推出重要產品，例如元宇宙使用的擴增實境 (AR) 頭戴裝置，對此庫克表示，蘋果持續大力投資 AR，目前 iPhone 上面已有 AR 應用程式可使用。

華爾街分析

Wedbush 分析師 Daniel Ives 在蘋果公布財報後說：「這是蘋果在 iPhone / 服務需求達到重要里程碑的一季，而且蘋果面對供應鏈短缺幾乎不受影響，就像不沾鍋一樣 (Teflon-like)。」

研究機構 IDC 的 Ryan Reith 也說，蘋果駕馭供應鏈的表現優於其他業者，這一點在財報中展現無遺。