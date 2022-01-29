輝瑞新冠口服藥Paxlovid 獲歐盟執委會批准使用

繼先前歐盟藥品管理局（EMA）在有條件的情況下批准輝瑞新冠口服藥後，歐盟執委會周五（28 日）也宣布跟進批准該藥物使用，此舉將確保該藥在歐盟成員國廣泛供應。

歐盟負責衛生業務的執委 Stella Kyriakides 在推特公布批准消息，她曾表示，歐盟目前在安排治療方式方面正在取得好的進展，也稱輝瑞的新冠口服藥是繼疫苗之後的第二道防線。

她說：「Paxlovid 是我們有的產品組合中第一個供居家使用的口服抗病毒藥物，有潛力替恐有發展為重症之虞的人帶來真正的改變。」

與此同時，英國政府同日也表示，將從 2 月 10 日開始向免疫系統脆弱的人群提供 Paxlovid，並指出迄今為止已向輝瑞訂購 500 萬份新冠口服藥，高於其他歐洲國家。

此外，英國已投入使用默沙東（Merck）(MRK-US) 的新冠口服藥 Molnupiravir，迄今有近 1 萬名患者接受治療。

輝瑞的 Paxlovid 的臨床試驗數據顯示，可降低病患死亡與重症住院率達 88%，而默沙東的 Molnupiravir 僅有 30%，且專家指出後者可能有對基因造成影響的疑慮，不過該藥經研究機構數據證實能有效對抗新冠變異株 Omicron。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 股價上漲 1.85%，每股暫報 54.36 美元。