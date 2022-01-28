〈財報〉蘋果甩供應鏈陰影 Q1營收獲利創新高 盤後大漲逾3%

蘋果周四 (27 日) 盤後公布 2022 會計年度第 1 季 (12/25 止) 財報，營收創新高，獲利史上首次突破 300 億美元、寫單季紀錄，除了 iPad 以外所有產品的業績都交出兩位數成長，執行長庫克並預期供應鏈挑戰正在改善，激勵蘋果盤後應聲漲逾 3%。

蘋果最新財報涵蓋年底購物季，而且是 iPhone 13 開賣後第一個完整一季，從財報來看市場反應良好，iPhone 第 1 季營收寫下歷年同季最佳紀錄。

庫克在電話會議一開始驕傲地說，第 1 季破紀錄的業績，要歸功於蘋果有史以來最創新的產品組合和服務，「我們對 iPhone 銷售年增 9% 感到驕傲，這是在該季遭遇供應鏈瓶頸的狀況下交出的成績。」

庫克表示，第 1 季的供應鏈挑戰更甚第 4 季，但他預測本季 (3 月為止) 正在改善。蘋果已多季不曾提供確切財測數字。

他說：「我們最大的問題是成熟製程節點晶片的供應，先進晶片供應的情況還可以。」成熟製程節點晶片主要用於驅動顯示面板或電源管理。

庫克並表示，蘋果和其他人一樣正在歷經通膨壓力。

蘋果 (AAPL-US) 盤後股價一度大漲 5%，截稿前仍保持 3.3% 漲幅，報每股 164.50 美元。稍早收盤下跌 0.29%，今年來截至周四收盤共下跌 10%。

F2021 Q1(12/25 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

稀釋後 EPS：2.10 美元 (年增 25%) vs. 1.89 美元

淨營收：1239 億美元 (年增 11%) vs. 1186.6 億美元

毛利率：43.8% vs. 41.7%

蘋果逐季總營收和各項產品營收。來源: AppleInsider

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：716.3 億美元 (年增 9%) vs. 683.4 億美元

Mac 營收：108.5 億美元 (年增 25%) vs. 95.2 億美元

iPad 營收：72.5 億美元 (年減 14%) vs. 81.8 億美元

其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：147 億美元 (年增 13%) vs. 145.9 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：195.2 億美元 (年增 24%) vs. 186.1 億美元

從財報來看市場對 iPhone 13 反應良好，iPhone 第 1 季營收年增 9% 至 716.3 億美元。

服務營收在第 1 季年增 25% 至 195.2 億美元，這是蘋果獲利最豐厚的業務，也是毛利率優於華爾街預期的主要功臣。

Mac 則是蘋果硬體產品當中成長最強勁的一塊，第 1 季營收年增 25% 至 108.5 億美元。蘋果去年 10 月推出新款 MacBook Pro，內建蘋果自行設計的晶片。

其他產品部門營收年增 13% 至 147 億美元，這部分包含最新款大螢幕 Apple Watch 7 系列，以及新款 AirPods。

然而，iPad 第 1 季營收下滑且遜於市場預期，主因可能是因為蘋果無法生產足夠 iPad，優先生產其他產品。蘋果 10 月曾警告，受制於供應鏈限制，預估 iPad 營收會下滑。

財務長梅斯特里 (Luca Maesteri) 說，客戶對新產品和服務的反應很好，使營收和獲利雙雙交出兩位數增幅，將回饋將近 270 億美元給股東。