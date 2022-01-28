〈財報〉Robinhood 活躍用戶流失 Q1財測慘淡 盤後挫逾12%

美國線上券商 Robinhood 周四 (27 日) 發布第四季財報，顯示活躍用戶下降，因此 2022 年第一季營收預測慘淡，促使盤後股價一度下殺 15%。
近時確認，Robinhood (HOOD-US) 周四收低 6.45%，至 每股 11.61 美元，盤後下挫 12.66%，報每股 10.14 美元。
Q1 財測關鍵數據 vs. 華爾街共識預期
Q4 財報關鍵數據 vs. 華爾街共識預期
- 月活躍用戶：自 Q3 的 1890 萬人降至 1730 萬人 vs. 1980 萬人 (根據 FactSet 調查)
- 淨累計資金帳戶：自前季 2240 萬個上升至 2270 萬個，符合預期 (Robinhood 僅在 2021 年就增加了 1000 萬個賬戶)
- 營收：3.63 億美元 vs. 3.621 億美元 (Refinitiv 調查共識)
- 淨損：4.23 億美元
- 攤薄後每股虧損：49 美分 vs. 45 美分 (Refinitiv 調查共識)
- 年化託管資產：增至 980 億美元
- 每位用戶的平均營收 (ARPU)：自去年同期的 106 美元下降 39% 至 64 美元
Robinhood 2022 年第一季和第二季將面臨最艱難的年度比較，因為去年同期發生 GameStop 軋空這類事件，令其平台交易創歷史新高。
Robinhood 的股價自 2021 年 7 月 IPO 以來的最高點已下跌逾 86% 。 1 月份股價下跌超過 34%，使其市值低於 100 億美元。
Robinhood 第四季交易營收 2.64 億美元，其中選擇權交易 1.63 億美元，加密貨幣交易 4800 萬美元，而股票交易 5200 萬美元。
Robinhood 的加密貨幣營收在 2021 年第二季達到 2.33 億美元，但此後一路下降，第三季僅剩 5100 萬美元，周四財報顯示下降趨勢持續，Robinhood 仍在大力投資其加密貨幣業務。
該公司相信加密經濟的巨大潛力，並看到為全球客戶提供服務的巨大機遇，因此對加密貨幣設有積極目標，將在 2022 年開始向國際客戶開放其加密平台。
展望 2022 年，Robinhood 表示將打造旨在支持長期投資的產品，以及用於消費和儲蓄的產品，包括即時借記卡存款和取款。