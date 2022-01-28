〈財報〉Robinhood 活躍用戶流失 Q1財測慘淡 盤後挫逾12%

美國線上券商 Robinhood 周四 (27 日) 發布第四季財報，顯示活躍用戶下降，因此 2022 年第一季營收預測慘淡，促使盤後股價一度下殺 15%。

近時確認，Robinhood (HOOD-US) 周四收低 6.45%，至 每股 11.61 美元，盤後下挫 12.66%，報每股 10.14 美元。

Q1 財測關鍵數據 vs. 華爾街共識預期

營收：不到 3.4 億美元，意味年減 35% vs 4.482 億美元 (根據 FactSet 調查)

Q4 財報關鍵數據 vs. 華爾街共識預期

月活躍用戶：自 Q3 的 1890 萬人降至 1730 萬人 vs. 1980 萬人 (根據 FactSet 調查)

淨累計資金帳戶：自前季 2240 萬個上升至 2270 萬個，符合預期 (Robinhood 僅在 2021 年就增加了 1000 萬個賬戶)

營收：3.63 億美元 vs. 3.621 億美元 (Refinitiv 調查共識)

淨損：4.23 億美元

攤薄後每股虧損：49 美分 vs. 45 美分 (Refinitiv 調查共識)

年化託管資產：增至 980 億美元

每位用戶的平均營收 (ARPU)：自去年同期的 106 美元下降 39% 至 64 美元

Robinhood 2022 年第一季和第二季將面臨最艱難的年度比較，因為去年同期發生 GameStop 軋空這類事件，令其平台交易創歷史新高。

Robinhood 的股價自 2021 年 7 月 IPO 以來的最高點已下跌逾 86% 。 1 月份股價下跌超過 34%，使其市值低於 100 億美元。

Robinhood 第四季交易營收 2.64 億美元，其中選擇權交易 1.63 億美元，加密貨幣交易 4800 萬美元，而股票交易 5200 萬美元。

Robinhood 的加密貨幣營收在 2021 年第二季達到 2.33 億美元，但此後一路下降，第三季僅剩 5100 萬美元，周四財報顯示下降趨勢持續，Robinhood 仍在大力投資其加密貨幣業務。

該公司相信加密經濟的巨大潛力，並看到為全球客戶提供服務的巨大機遇，因此對加密貨幣設有積極目標，將在 2022 年開始向國際客戶開放其加密平台。

展望 2022 年，Robinhood 表示將打造旨在支持長期投資的產品，以及用於消費和儲蓄的產品，包括即時借記卡存款和取款。