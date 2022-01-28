知名分析師：特斯拉競爭者Rivian股價有上漲160%的潛力

摩根士丹利頂級華爾街汽車分析師 Adam Jonas 認為，Rivian (RIVN-US) 股價具有巨大的上漲潛力。

也看好特斯拉 (TSLA-US) 的 Jonas 認為，Rivian 的股價至少可以比目前過度低迷的水平再漲 160%。

他在給客戶的最新報告中指出，「在 12 月 IPO 達到高點，然後被供應鏈瓶頸的現實打回原形，再因亞馬遜宣布行使其優先購買權，都動搖了投資人的信心。我們認為，這提供了一個很好的機會來接觸這家在產品周期和商業模式比大多數其他公司更有機會成為贏家的公司。雖然 Rivian 相較特斯拉還在早期萌芽階段，但我們也不認為這家公司只是一個『概念股』。提高產量的道路將崎嶇不平，但我們的預期主要是在供應而不是需求。」

Jonas 對 Rivian 的目標價為 147 美元。

該公司被視為擔憂惡性利率上揚、尚未獲利的高估值公司，股價今年以來下跌約 48%，最新報 53.94 美元。該公司於 2021 年 11 月 15 日以每股 78 美元上市掛牌；於 11 月 16 日創下 172 美元的收盤高位。

周三 (26 日) 盤後的特斯拉財報業績喜憂參半，其股價周四 (27 日) 大跌 12% 至 829 美元。Rivian 同遭拖累，暴跌 10.7%。

這家電動卡車新創公司也無力擺脫熊市。去年 12 月下旬，Rivian 表示將把配備更大電池組的電動皮卡和 SUV 的發表日期延到 2023 年。本月稍早，Rivian 透露，它未能實現 2021 年的生產目標，僅生產 1015 輛電動車，而原本預期是生產 1225 輛皮卡和 SUV。

分析師認為，隨著產量增加，Rivian 將在 2022 年虧損高達 52 億美元。

CFRA 汽車分析師 Garrett Nelson 在報告中表示，「雖然 Rivian 原始車型的需求、投資人名單和資產負債表及流動性狀況令人印象深刻，但該股的估值、電動卡車及 SUV 面臨的競爭以及潛在的質量相關問題，讓我們只能保持觀望。此外，我們預計最快要到 2025 年才能獲利。」